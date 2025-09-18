Nouvelle blessure au Bayern Munich

Hier soir, le Bayern Munich s’est offert le scalp de Chelsea lors de la première journée de la Ligue des Champions (3-1). Mais Vincent Kompany a perdu un nouveau joueur sur blessure comme vient de l’annoncer le club allemand dans un communiqué de presse publié sur son site officiel.

«Le FC Bayern devra se passer temporairement de Josip Stanišić. Le défenseur a subi une lésion partielle du ligament médial du genou droit lors du match d’ouverture de la Ligue des champions, remporté 3-1 contre Chelsea, selon un examen médical du FC Bayern.» Bild a ajouté qu’il va être sur le flanc au minimum 2 à 3 semaines. C’est un nouveau coup dur pour les Munichois, qui doivent déjà se passer au poste de latéral gauche d’Alphonso Davies, de Raphaël Guerreiro et d’Hiroki Ito.