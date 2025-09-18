Classement FIFA : la France gagne une place, l’Espagne nouveau leader

Il y a du changement dans le classement FIFA des nations en ce mois de septembre. Troisième en avril et en juillet, l’Equipe de France de Kylian Mbappé retrouve la deuxième place du classement FIFA avec l’Espagne de Lamine Yamal en nouveau leader tandis que l’Argentine de Lionel Messi complète le podium.

La suite après cette publicité

Le Portugal de Cristiano Ronaldo est cinquième, le Brésil de Carlo Ancelotti est sixième. La meilleure progression dans le top 20 est pour la Suisse de Breel Embolo qui gagne deux places alors que le plus gros gadin est pour l’Allemagne de Julian Nagelsmann qui perd trois rangs. À noter la belle onzième place du Maroc de Walid Regragui qui progresse d’une place et qui tutoie désormais le top 10.

Le classement FIFA mis à jour au 18/09 :