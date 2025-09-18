Menu Rechercher
Commenter 14
Officiel CDM

Classement FIFA : la France gagne une place, l’Espagne nouveau leader

Par Sebastien Denis
1 min.
Le onze titulaire des Bleus face à l'Allemagne en amical @Maxppp

Il y a du changement dans le classement FIFA des nations en ce mois de septembre. Troisième en avril et en juillet, l’Equipe de France de Kylian Mbappé retrouve la deuxième place du classement FIFA avec l’Espagne de Lamine Yamal en nouveau leader tandis que l’Argentine de Lionel Messi complète le podium.

La suite après cette publicité
FIFA World Cup
🔝🇪🇸 Spain claim the top spot in the latest #FIFARanking!
Voir sur X

Le Portugal de Cristiano Ronaldo est cinquième, le Brésil de Carlo Ancelotti est sixième. La meilleure progression dans le top 20 est pour la Suisse de Breel Embolo qui gagne deux places alors que le plus gros gadin est pour l’Allemagne de Julian Nagelsmann qui perd trois rangs. À noter la belle onzième place du Maroc de Walid Regragui qui progresse d’une place et qui tutoie désormais le top 10.

Le classement FIFA mis à jour au 18/09 :

  1. Espagne 1 875,37 points (+1)
  2. France 1 870,92 pts (+1)
  3. Argentine 1 870,32 pts (-2)
  4. Angleterre 1 820,44 pts (0)
  5. Portugal 1 779,55 pts (+1)
  6. Brésil 1 761,6 pts (-1)
  7. Pays-Bas 1 754,17 pts (0)
  8. Belgique 1 739,54 pts (0)
  9. Croatie 1 714,2 pts (+1)
  10. Italie 1 710,6 pts (+1)
  11. Maroc 1 706,27 pts (+1)
  12. Allemagne 1 704,27 pts (-3)
  13. Colombie 1 692,1 pts (+1)
  14. Mexique 1 688,38 pts (-1)
  15. Uruguay 1 673,65 pts (+1)
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
France
Espagne

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
France Flag France
Espagne Flag Espagne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier