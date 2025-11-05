CdM U17 : les Bleuets démarrent par une victoire face au Chili

Entrée en matière réussie pour les Bleuets à la Coupe du Monde U17. Opposés au Chili ce mercredi, les joueurs de Lionel Rouxel ont fait le plein de confiance en s’imposant 2-0. C’est l’un des benjamins du groupe, le Troyen Christ Batola (né en 2009 comme Believe Munongo, tandis que les autres joueurs sont nés en 2008), qui avait ouvert le score d’un sublime coup franc après la pause (55e).

À peine huit minutes plus tard, le Lyonnais Rémi Himbert inscrivait le but du break pour offrir la victoire à son équipe. Les Bleuets auront tardé avant de monter en température dans la rencontre, mais leur seconde période a fait la différence. Ils auraient même pu alourdir la note dans les arrêts de jeu par l’intermédiaire du Rémois Diarrassouba, qui butait sur le portier chilien au bout d’un contre rondement mené. L’essentiel est là : une victoire pour s’offrir la première place du groupe.