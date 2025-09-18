Yann Karamoh signe au FC Porto

Hier, nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site que le FC Porto visait Yann Karamoh. Nous vous avions d’ailleurs précisé qu’il allait signer une saison, avec éventuellement deux années en option. Ce jeudi, l’écurie portugaise a confirmé son arrivée.

«Yann Karamoh a signé un contrat d’un an jusqu’en 2026, renforçant ainsi l’attaque du FC Porto. À 27 ans, le jeune international français s’apprête à porter le maillot bleu et blanc portant le numéro 75», peut-on lire sur le communiqué de presse. Le joueur, qui était libre, va découvrir le championnat portugais.