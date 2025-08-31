OL - OM : les notes du match

En clôture de la 3e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour une affiche historique du championnat de France. Plus que jamais actif sur ce mercato estival, l’écurie marseillaise espérait confirmer sa belle victoire glanée face au Paris FC. Une ambition similaire à celle des Rhodaniens, auteurs d’un sans-faute depuis la reprise. Organisés en 4-2-3-1 avec la nouvelle recrue Traoré et la présence du jeune Nadir, les hommes de Roberto De Zerbi vivaient un début de match plus que chaotique.

La suite après cette publicité

Fragile défensivement, l’OM se mettait en grand danger et remerciait une première fois Rulli, décisif sur la reprise pied gauche d’Abner (15e). En 4-2-3-1, les Lyonnais posaient de gros soucis aux Phocéens et pensaient ouvrir le score lorsqu’Abner s’écroulait dans la surface olympienne. Après visionnage de la VAR, François Letexier revenait finalement sur sa décision et sanctionnait le Brésilien d’un carton jaune pour simulation (22e). Toujours aussi fragile sur le plan défensif, l’OM était logiquement puni.

L’OM plombé par sa défense

Après une nouvelle alerte et un but refusé pour une position de hors-jeu (28e), Egan-Riley commettait l’irréparable en fauchant Fofana sur une nouvelle prise de profondeur mal gérée par l’arrière-garde phocéenne. Sanctionné d’un carton rouge (29e), l’Anglais de 22 ans rejoignait les vestiaires. Nadir était lui rappelé sur le banc, en lieu et place de Cornelius. Sur un fil, l’OM s’en remettait encore à Rulli, auteur d’une nouvelle parade décisive face à Fofana (45+3e). Juste avant la pause, l’OL pensait encore ouvrir le score mais l’officiel du soir sauvait encore les Phocéens en refusant le but de Maitland-Niles pour une charge de Tessmann sur le gardien marseillais.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les visiteurs, en infériorité numérique, se réorganisaient une nouvelle fois. Dans un souci de contrôler la largeur, De Zerbi faisait monter Weah à la place de Greenwood sur l’aile droite, plaçant Garcia au poste de latéral gauche. Touché, Malick Fofana était lui remplacé par Nicolas Tagliafico. Si l’OL continuait de dominer largement les débats, Höjbjerg était lui tout proche d’ouvrir le score sur contre-attaque mais Descamps s’interposait (63e). Dans la foulée, Tessmann voyait lui sa reprise frôler le poteau de Rulli (67e).

Une rencontre qui s’animait au fil des minutes et où l’OM se montrait encore menaçant. Sur un nouveau centre de Garcia, Traoré reprenait en première intention d’une talonnade subtile mais le portier lyonnais détournait sur sa ligne (68e). Pour les 20 dernières minutes, RDZ rappelait Weah et lançait Lirola mais le tableau d’affichage n’évoluait toujours pas. Il fallait finalement attendre les derniers instants pour voir le Groupama Stadium exploser. Sur une nouvelle approximation de la défense marseillaise, le nouvel entrant Sulc profitait du laxisme des Phocéens, mettait sous pression Balerdi et ce dernier marquait contre son camp (1-0, 88e). Avec ce résultat, l’OL remonte au 2e rang, l’OM de son côté pointe à la 10e place.

La suite après cette publicité

L’homme du match : Tyler Morton (7,5) : à croire que cela va devenir une habitude cette saison. Spectaculaire la semaine dernière contre Metz, l’Anglais a encore rayonné par sa qualité de passe contre l’OM. Toujours dans le bon tempo et jamais dans la précipitation, l’ancien de Liverpool a alterné jeu court et jeu long avec une facilité déconcertante. Même s’il n’a été que peu inquiété par un mauvais pressing marseillais, l’Anglais a été serein du début à la fin de la rencontre. Même en fin de rencontre, il est celui qui a décanté la situation pour les siens avec un centre tant réussi que difficile à réaliser. Un match plein qui confirme la très belle prise des Gones sur ce mercato estival.

Olympique Lyonnais

- Descamps (6) : reconduit malgré l’arrivée de Dominik Greif, Descamps a encore été génial ce dimanche. Peu sollicité en première période, l’ancien de Nantes a été très rassurant en seconde période et s’est bien interposé sur les seules frappes marseillaises de la rencontre. Un match solide et un troisième clean sheet pour celui qui devrait redevenir la doublure de Greif au retour de la trêve internationale.

La suite après cette publicité

- Abner (6,5) : toujours aligné par Paulo Fonseca, le latéral brésilien a occupé un rôle hybride ce soir. N’hésitant pas à se projeter vers l’avant, l’ancien du Betis a apporté le surnombre et a souvent été dans les bons coups. Même si sa simulation était puérile (21e) et que son but hors-jeu a empêché l’OL de prendre l’avantage, Abner a tenté de nombreuses choses ce soir. Repositionné en tant qu’ailier gauche après la blessure de Malick Fofana, il s’est distingué par sa belle qualité de centres. Remplacé par Afonso Moreira (71e), qui a montré de belles choses dans son entrée pleine de volonté.

- Niakhaté (6) : intéressant en ce début de saison, le Sénégalais a encore été solide ce soir. Dominateur dans les duels et impeccable à la relance, Niakhaté confirme qu’il souhaite réaliser une grande saison cette année.

- Mata (6) : toujours aussi précieux défensivement, l’Angolais s’est encore illustré avec son don de soi. N’hésitant pas à mettre la tête là où certains ne mettraient même pas le pied, l’ancien de Bruges a été brillant dans ses quelques interventions défensives.

- Maitland-Niles (6) : fort depuis le début de saison, le piston droit a encore fait son travail. Même s’il n’a été que très peu mis en difficulté sur les offensives marseillaises, l’Anglais a toujours été très juste dans ses interventions défensives et a su apporter son coffre et ses qualités offensives au moment d’aller apporter le surnombre en phase offensive. Un match plein.

- Tessmann (7) : intéressant depuis le début de saison, l’Américain a encore été précieux dans l’entrejeu ce soir. Récupérant de nombreuses possessions et au rendez-vous pour mettre son pied, l’ancien de Venise confirme son retour au premier plan depuis le départ de Nemanja Matic. Avec le ballon dans les pieds, le numéro 6 des Gones a également régalé à travers de nombreuses transversales qui ont fait la différence. Offensivement, ce dernier a également eu un apport intéressant. Proche d’ouvrir le score (67e), c’est grâce à sa déviation que Nicolas Tagliafico a pu dévier le ballon sur la barre et permettre à Pavel Sulc d’ouvrir le score. En somme, un beau match de Tessmann.

- Morton (7,5) : voir ci-dessus.

- Tolisso (6) : le capitaine a été légèrement en retrait ce dimanche. Loin d’être mauvais et toujours présent dans les duels, l’ancien du Bayern Munich a souvent cherché à orienter le jeu par des transmissions longues réussies. Discret face au but par rapport à d’habitude, le champion du monde 2018 a réalisé une prestation de qualité malgré quelques pertes de balles évitables par moment. Il a été présent et il a contribué à la belle victoire lyonnaise.

- Fofana (7) : parti pour rester à Lyon, l’ailier belge a été le facteur X de son équipe en première période. Dans tous les bons coups, l’ancien de La Gantoise a fait vivre un véritable calvaire à la défense marseillaise sur chacune de ses chevauchées. Causant l’expulsion de CJ Egan-Riley sur une nouvelle accélération, Fofana a parfois trop privilégié la passe à la frappe. Sur sa seule tentative, son tir dangereux a été repoussé par Rulli (45+3e). Finalement, au bout de quelques minutes en seconde période, le numéro 11 des Gones a demandé son changement pour une douleur musculaire. Remplacé par Nicolas Tagliafico. L’Argentin a connu une entrée poussive et on voit clairement qu’il est encore au début de sa phase de réathlétisation.

- Merah (5,5) : titulaire surprise, le jeune talent de la formation lyonnaise ne s’est pas caché. Parfois timide dans ses intentions balle au pied, il a été globalement propre sur ses transmissions. Perdant de nombreux duels, il a néanmoins été valeureux à la récupération et n’a pas hésité à avaler les kilomètres pour prêter main forte à sa défense. Un match encourageant. Remplacé par Pavel Sulc (71e). Très combatif, le numéro 10 lyonnais s’est illustré par ses nombreuses interventions musclées qui lui ont valu un carton jaune (80e). Néanmoins, cette volonté lui a permis de donner la victoire aux siens en poussant Balerdi à la faute.

- Karabec (5,5) : aligné à la pointe de l’attaque après le départ de Mikautadze, le Tchèque a réalisé un match paradoxal. N’hésitant pas à dézoner sur le couloir droit, il a trop souvent repiqué sur son pied gauche pour essayer de faire la différence. Réussissant à faire plusieurs centres dangereux, il a souvent été trop téléphoné dans ses intentions et n’est pas parvenu à créer de réelles différences dans ses appels. Un match mi-figue mi-raisin marqué par de nombreuses tentatives infructueuses. Remplacé par Ruben Kluivert à la 90e minute.

OM

- Rulli (5,5) : titulaire indiscutable dans les cages marseillaises depuis son arrivée en 2024, Rulli n’a pas eu grand-chose à faire jusqu’à la 22e minute. Dans un premier temps, il a été désigné coupable après une sortie litigieuse. L’arbitre avait en effet sifflé penalty avant de revenir sur sa décision après usage de la VAR. Sur une frappe limpide de Fofana à la 40e, le portier marseillais a très bien capté le ballon. Sur une course côté gauche, Malick Fofana a crocheté Amir Murillo en repiquant vers l’entrée de la surface et a frappé vers la lucarne gauche, mais Gerónimo Rulli a réussi à claquer en corner. Il a réalisé un bon match dans l’ensemble, malgré le but de Šulc qui vient ternir son match.

- Murillo (5) : positionné sur le flanc droit, lui qui n’avait pas été titulaire contre le PFC, il a réalisé un très bon dédoublement dès la 5e minute. Amir Murillo a réussi à centrer en retrait vers la surface lyonnaise, mais Tyler Morton a bien récupéré. Le défenseur marseillais est ensuite resté au sol et a reçu des soins après le coup franc tiré par Morton à la 32e minute. Il a été en grande difficulté tout au long de la première période tant Malick Fofana s’est montré actif. En toute fin de match, il a écopé d’un jaune pour une faute stupide.

- Riley (non noté) : sur une superbe accélération de l’ailier lyonnais Malick Fofana, Conrad Egan-Riley a commis une très grosse faute sur le Belge alors qu’il était en position de dernier défenseur. L’arbitre n’a pas hésité à sortir le carton rouge directement, laissant l’OM à 10 contre 11 dès après la 30e minute de jeu. La suite du match a été bien plus complexe pour les pensionnaires du Vélodrome.

- Balerdi (3) : malgré une entame de match assez calme, le capitaine de l’OM s’est rendu coupable d’une très mauvaise passe du genou, ce qui a permis à Malick Fofana de se projeter seul vers le but et a entraîné le carton rouge de Riley, sanctionné pour une faute en tant que dernier défenseur. Un peu plus tard, sur le côté gauche, Malick Fofana est parvenu à pénétrer dans la surface et à centrer en retrait, mais Leonardo Balerdi a repoussé de justesse devant Corentin Tolisso. L’Argentin a été bien moins sollicité en seconde période. Sur une nouvelle erreur grossière, il a offert l’ouverture du score à Šulc à la 89e minute (1-0).

- Weah (4) : préféré à Garcia ce soir pour occuper le couloir gauche de la défense marseillaise, l’ancien joueur du PSG s’est beaucoup projeté sur son côté, n’hésitant pas à apporter le surnombre dans le camp adverse et à soutenir les attaquants. Le polyvalent joueur de l’OM a été replacé sur le côté droit, son couloir préférentiel, à la suite de la sortie de Mason Greenwood dès la 45e minute. Il a été remplacé par Lirola à la 53e minute

- Gomes (4) : positionné en sentinelle dans un milieu à deux en l’absence d’Adrien Rabiot, il occupait le rôle de récupérateur aux côtés du taulier Pierre-Emile Højbjerg. Sur une faute jugée illicite par l’arbitre, Angel Gomes a été averti à la 41e minute. Tout comme son compère du milieu de terrain, l’infériorité numérique lui a fait du mal : Tolisso, Morton et Tessman ont pressé durant toute la rencontre. En fin de seconde période, l’Anglais a semblé complètement cuit physiquement.

- Højbjerg (4,5) : très important dans la conservation du ballon, l’ancien joueur des Spurs a en revanche été en difficulté dans la récupération. Réduits à 10 contre 11, les milieux de l’OM ont ensuite peiné à exister et ont beaucoup couru derrière le ballon. La sortie de Malick Fofana à la 53e a facilité la suite de la rencontre à Højbjerg. Sur une contre-attaque de l’OM, le Danois s’est retrouvé face à Remy Descamps, il a tiré très fort, mais le portier lyonnais s’est imposé. Grâce à son expérience, il a obtenu une faute importante à la 78e, permettant aux Marseillais de souffler un peu. Sur la dernière occasion du match, le Marseillais n’a pas trouvé le cadre.

- Nadir (non noté) : auteur d’une entrée incroyable sur le plan individuel face au Paris FC avec 2 passes décisives qui ont permis à l’OM de remporter les trois points, il a gagné sa place de titulaire à la place de Gouiri. Il occupait le rôle clé de numéro 10, juste derrière Aubameyang. Manque de chance pour le Marocain, suite à l’expulsion de Riley, De Zerbi l’a remplacé par Cornelius (5) à la 34e minute. Le Canadien a donc suppléé à Egan-Riley en défense centrale et a montré qu’il pouvait apporter une certaine solidité. L’OM a défendu à 5 en seconde période.

- Greenwood (4) : buteur sur penalty contre les Parisiens le week-end dernier, l’ancien ailier de Manchester United occupait son habituel côté droit. Il a bien tenté de se montrer en première période, mais ses initiatives sont restées trop discrètes. Abner, son concurrent sur son couloir, a été solide face aux percussions de Greenwood. Dès la 45e minute, Roberto De Zerbi a décidé de le remplacer par Garcia (5). Grand changement tactique pour l’OM qui sort un attaquant pour un défenseur. Le Suisse a défendu sur Karabec. Il a apporté un meilleur équilibre défensif à l’OM. Ulisses Garcia a centré côté gauche à la 67e minute, à ras de terre, vers le point de penalty, mais ensuite la talonnade d’Hamed Traoré a été repoussée devant sa ligne par Descamps.

- Traoré (4) : fraîchement arrivé à Marseille en prêt, l’Ivoirien disputait son tout premier match sous les couleurs marseillaises, ce qui n’a pas empêché De Zerbi de le titulariser. Il a toutefois été fantomatique durant la première période, peinant à exister dans le jeu. Sur un centre d’Ulisses Garcia à la 67e, l’Ivoirien a tenté un geste fou. Mais la talonnade d’Hamed Traoré a été repoussée devant sa ligne par le gardien de l’OL. Après un match en demi-teinte, il a été remplacé par Bakola à la 85e minute.

- Aubameyang (4) : leader du vestiaire et auteur d’un doublé contre le PFC, Aubameyang évoluait pour la première fois de la saison en pointe, sans Amine Gouiri à ses côtés. Il a beaucoup décroché et a joué presque au milieu de terrain. Un match assez frustrant pour un attaquant, privé de situations franches dans la surface. Heureusement pour les milieux de la cité phocéenne, le Gabonais a grandement apporté sur le plan défensif. Aubameyang a été remplacé par Vaz à la 85e minute.