Les étonnantes révélations de Florian Thauvin sur son départ de l’OM

Florian Thauvin a retrouvé la Ligue 1 avec succès, en rejoignant le RC Lens cet été. La fin d’une très longue parenthèse, ouverte avec son départ pour le Mexique et les Tigres en 2021, pour un contrat fabuleux et une aventure excitante. Il n’en a rien été et le gaucher a vécu des moments difficiles avant de parvenir à se relancer à l’Udinese et de finalement régaler à nouveau le championnat français avec les Sang-et-Or. C’est tout ce chemin, parfois sinueux, qu’il raconte dans une longue interview accordée à So Foot ce mois-ci.

Il révèle les dessous de ses nombreux transferts, de l’épisode Bastia-Lille-OM à Newcastle en passant par les Tigres. Et c’est son départ de l’OM en 2021 pour rejoindre le Mexique qui nous offre des révélations surprenantes. On pensait Thauvin fatigué du contexte olympien et avide de nouveauté ? Oui… et non, comme il l’a expliqué. Tout est finalement parti d’une prolongation de contrat qui a tardé à se concrétiser. « Au départ, dès le mois de septembre 2020, je discute avec Milan, avec Maldini et Massara. Je dois signer, et pour une raison que j’ignore, ça ne s’est jamais fait. On arrive au mois de février-mars et ça n’avance pas. J’ai alors des contacts avec l’Atlético, Naples, Juninho à Lyon que j’ai très gentiment remercié, ce n’était pas réalisable pour moi vis-à-vis de Marseille. Et puis vient le Mexique. Parallèlement, Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester, on était tombés d’accord, mais trois semaines ou un mois après je n’avais toujours pas reçu les contrats », raconte Thauvin.

Un mensonge à Pablo Longoria et une erreur de destination

Thauvin vient d’achever une saison pleine, avec 33 titularisations en Ligue 1 et 8 buts. Mais il n’a pas oublié la saison précédente, passée sur le flanc en raison d’une blessure à la cheville, qui va marquer une rupture avec la direction de l’OM. Le club ne l’a pas accompagné comme souhaité et Thauvin a dû s’entraîner hors des installations olympiennes, avec un kiné payé de sa poche. C’est cet épisode qui va l’inciter à vouloir quitter l’OM à l’issue de son contrat, alors que sa valeur marchande, au plus haut en 2019, a chuté en 2020. Thauvin raconte la suite concernant la prolongation de son contrat. « Un jour, par hasard, je croise Longoria sur le parking, qui me dit “c’est bon, on est d’accord et tout?”, et je lui réponds oui, alors que les discussions avançaient très fortement avec Tigres, et que je savais que j’allais partir. D’ailleurs, tout de suite sur la route en rentrant, j’ai appelé ma mère et je lui ai dit: “Maman, j’ai fait une bêtise, j’ai donné ma parole alors que je n’aurais pas dû.” J’en étais malade tout de suite, je ne suis pas fier de moi. C’est l’une des grandes erreurs que j’ai faites. »

L’international français s’en veut donc beaucoup de ne pas avoir dit la vérité à Pablo Longoria et tente d’expliquer son comportement. « Je ne sais pas, est-ce que c’est l’effet de surprise? Ce n’était pas prévu, ça s’est passé très vite. Ou par timidité? Ou bien j’ai paniqué? À l’intérieur de moi, je voulais dire la vérité, mais ce n’est pas sorti, je n’ai pas réussi, je n’ai pas su réagir correctement. Vous savez, des fois dans la vie, quand on est jeune, c’est dur de dire non. Et puis ça arrive à tout le monde d’être face à son boss, de ne pas forcément être en accord avec lui, mais de ne pas oser lui dire non. Je n’ai pas osé lui dire non, voilà. Je m’en suis énormément voulu parce que Pablo Longoria ne méritait pas ça, c’est lui qui a payé les pots cassés de la mauvaise gestion d’Eyraud. Quand je l’ai recroisé, je me suis excusé », affirme ainsi Thauvin, qui assure avoir fait une erreur en rejoignant les Tigres, où il se fera mettre à la porte au bout d’un an et demi. Viendra la renaissance à l’Udinese et le retour en L1. « Je pense que c’est le fait d’être passé par toutes ces choses-là qui fait que j’ai réussi à trouver mon équilibre. Si je ne me prends pas les pieds dans le tapis, je ne fais pas ce retour. C’est mon histoire, c’est comme ça. »