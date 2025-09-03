Mercato : le LOSC se prépare à un départ d’envergure de dernière minute

«Le LOSC est heureux d’annoncer aujourd’hui la signature d’André Gomes (31 ans). Le milieu de terrain international portugais (29 sélections) effectue son retour chez les Dogues, lui qui a déjà porté le maillot lillois avec succès durant la saison 2022-2023. Il s’est engagé librement pour un contrat de 2 ans. Il est donc lié au Club jusqu’en 2026». Il y a quasiment un an jour pour jour, le milieu de terrain portugais revenait à Lille en tant que joueur libre afin de renforcer l’entrejeu du club nordiste.

Au sein d’un club qu’il connaissait bien pour y avoir joué entre 2022 et 2023, l’ancien joueur du Barça a effectué une saison 2024-25 très correcte avec 24 apparitions, un joli bilan pour un joueur qui n’avait pu être qualifié en Ligue des Champions, mais qui a tout de même disputé les 2 rencontres de 1/8e de finale de la compétition contre le Borussia Dortmund.

Des offres exotiques sont arrivées sur la table pour André Gomes

Oui, mais voilà, le LOSC est bien doté au milieu de terrain avec Benjamin André, Ngal’ayel Mukau, Ayyoub Bouaddi, Nabil Bentaleb et Ugo Raghouber revenu de prêt de Dunkerque. Un problème de riche pour Bruno Genesio qui ne compte plus sur son milieu de terrain portugais et qui ne l’a d’ailleurs pas inscrit sur les listes Europe, tout un symbole. Dès lors, un départ d’André Gomes de Lille semble inévitable, lui qui n’a plus qu’un an de contrat chez les Dogues.

Reste désormais à savoir où il pourra rebondir puisque les grands championnats ont fermé les portes du mercato ce lundi à 20h. Selon nos informations, des offres exotiques sont arrivées sur la table pour le joueur de 32 ans, mais rien n’a encore été acté pour le moment concernant sa future destination. De son côté, Lille, actuel 3e de Ligue 1, ne fera rien pour retenir un joueur qui dispose d’un joli contrat au LOSC. Un départ pourrait faire du bien à la masse salariale du club nordiste, ce qui en ces temps difficiles de crise liée aux droits TV est forcément une donnée à prendre en considération… À suivre.