Lille annonce l’arrivée d’un international indonésien

En attendant l’officialisation de l’arrivée de Chancel Mbemba, le LOSC vient d’annoncer l’arrivée d’un renfort supplémentaire en défense, en la personne de Calvin Verdonk. L’arrière-gauche de 28 ans arrive en provenance du NEC Nijmegen, pensionnaire d’Eredivisie, contre trois millions d’euros.

L’international indonésien (10 sélections) est la 9e recrue du mercato estival lillois après Giroud, Bodart, Ngoy, Perraud, Özer, Broholm, Correia et Igamane. «Le LOSC annonce aujourd’hui la signature de Calvin Verdonk (28 ans). Le défenseur international indonésien (10 sélections) du NEC Nimègue (Pays-Bas), s’est engagé pour une durée de 3 ans, soit jusqu’en 2028», indique le club nordiste.

