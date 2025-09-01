Juventus : les premiers mots d’Edon Zhegrova

Annoncé proche de l’Olympique de Marseille, Edon Zhegrova a finalement atterri à la Juventus. À un an du terme du contrat du joueur, le LOSC a réussi à réaliser une vente d’environ 20 M€. Absent des terrains depuis le mois de décembre, le Kosovar savoure son transfert.

« Honnêtement, c’est un rêve pour moi. C’est un moment extraordinaire pour moi et ma famille, et je suis très fier et honoré de porter ce maillot. Je le porterai avec beaucoup de fierté et je donnerai le maximum pour l’équipe. Ma position préférée est celle d’ailier et, en ce qui concerne mon style de jeu, j’aime marquer, faire des passes décisives et aider l’équipe grâce à mes qualités. L’année dernière, ce fut un grand match et la Juve a été un adversaire difficile à affronter, mais maintenant je suis heureux d’être ici et de rejoindre mes coéquipiers dans cette équipe, j’ai hâte de les rencontrer. J’espère marquer et remporter des titres, c’est ce qui compte et je pense que nous pouvons y arriver », a-t-il déclaré sur le site officiel des Bianconeri.