Mercato : des joueurs pourraient encore quitter l’OL

Le mercato de l’Olympique Lyonnais n’est peut-être pas terminé. Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a confié que les Gones se laissaient le temps de la réflexion concernant la venue d’un joker.

Mais le dirigeant a aussi confirmé la possibilité de voir des départs se produire. « Des sorties ? C’est possible qu’un joueur, voire deux, parte, parce qu’il y a des marchés encore ouverts ». C’est le cas de l’Arabie saoudite, de la Russie, de la Turquie et de plusieurs autres pays.