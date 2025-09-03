Menu Rechercher
OL : les vérités de Matthieu Louis-Jean sur le départ de Mikautadze

Par Matthieu Margueritte - Dahbia Hattabi
Georges Mikautadze

Recruté par l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Georges Mikautdze a déjà quitté les bords du Rhône. Recruté par Villarreal en échange de 30 M€, le buteur géorgien est parti à contrecœur, lui l’amoureux de l’OL. Cet après-midi, le directeur sportif de l’OL, Matthieu Louis-Jean a expliqué le choix de se séparer de l’attaquant de 24 ans.

« Premièrement, Georges était au fait de l’intérêt de Villarreal. Il a aussi compris, il comprenait que l’institution était au-dessus de tout. On travaille tous pour la réussite de l’OL. Georges a fait un choix, il connaissait notre position. Ça s’est fait naturellement. Dans un monde idéal, il voulait rester, on ne voulait pas qu’il parte. Il est parti, c’était un peu notre objectif final, il fallait faire une dernière vente. Georges voulait jouer en Espagne et la Ligue des Champions. Il rejoint un beau projet. »

Pub. le - MAJ le
