Liga : Villarreal accroché sur le fil par le Real Bétis grâce à un doublé d’Antony

Après la victoire arrachée par le FC Barcelone contre Girona, la 9e journée de Liga se poursuivait avec une affiche prometteuse entre Villarreal, troisième, et le Real Betis, quatrième. Un choc au sommet entre deux candidats à la course à l’Europe qui a tourné en faveur du sous-marin jaune en première période grâce à un but du Canadien Tajon Buchaman à la 44e minute (1-0), malgré une nette domination du Real Bétis.

En seconde période, le meilleur joueur de ce début de saison côté Villarreal, Nicolas Pépé, est entré en jeu, et une petite minute plus tard, Moleiro a inscrit le but du break (2-0, 64e). Mais l’ancien joueur de Manchester United, Antony, a réduit la marque en inscrivant son 1er but en Liga cette saison. Le Real Bétis a poussé jusqu’à la fin, et a réussi à égaliser à la 90+4e grâce à un doublé d’Antony. Défait par le Real Madrid avant la trêve internationale (3-1), Villarreal n’a pas réussi à réagir ce soir. Sans Mikautadze, resté sur le banc, mais avec l’ancien parisien Arnau Tenas dans la cage, les hommes de Marcelino ont été accrochés. Au classement, Villarreal reste à la 3e place, tandis que les Verdiblancos campent juste derrière, 4e.