Liverpool : Arne Slot défend Florian Wirtz malgré ses stats décevantes

Recruté pour 136 millions d’euros bonus compris en provenance du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz (22 ans) peine à convaincre depuis son arrivée à Liverpool, avec seulement une passe décisive en 10 matchs toutes compétitions confondues. Face aux critiques, son entraîneur Arne Slot a pris sa défense avant le choc contre Manchester United. « Quand on est recruté pour une telle somme, les gens se focalisent surtout sur les buts et les passes décisives, mais je peux vous dire qu’il pourrait déjà en être à six ou sept passes décisives », a-t-il déclaré à Sky Sports, soulignant l’influence moins visible mais bien réelle du milieu offensif allemand.

L’ancien coach de Feyenoord a poursuivi : « si vous regardez les passes qu’il a faites à ses coéquipiers, qui malheureusement n’ont pas abouti à des buts, l’un des meilleurs exemples, c’est le match contre Chelsea, où après une minute sur le terrain, il a réalisé une superbe déviation pour Mo Salah. Pour Mo, c’est un but 99 fois sur 100. Je dois dire 98 fois sur 100, car la dernière fois qu’il a reçu un ballon comme ça, c’était contre l’Atlético Madrid, de la part de Florian Wirtz aussi, mais Mo a touché le poteau. Il a été un peu malchanceux avec la finition de ses coéquipiers quand il leur a créé des occasions. Mais d’une manière générale, pour un joueur de 22 ans, c’est tout à fait normal de devoir s’adapter en allant dans un autre pays, sans même parler de la Premier League. »