Liga : la Real Sociedad arrache le nul sur le fil contre le Celta de Vigo grâce à un but de Carlos Soler

Rien ne semble aller pour la Real Sociedad. Lanterne rouge de Liga avant la rencontre et au cœur des polémiques après un début de saison désastreux, le club basque traverse une véritable crise. L’arrivée du nouvel entraîneur n’a pas encore produit les effets espérés, et les supporters commencent à perdre patience. Privée depuis cet été de Martin Zubimendi, parti à Arsenal, la Real paie aujourd’hui un recrutement jugé insuffisant malgré les arrivées de Carlos Soler et Gonçalo Guedes. Avec 5 défaites en 8 journées, la Real abordait ce déplacement à Vigo dos au mur, sous une forte pression médiatique et interne.

Et pourtant, la soirée a encore mal débuté. Le Celta de Vigo, composé de Marcos Alonso, Borja Iglesias et Oscar Mingueza, a rapidement pris les devants grâce à Pablo Durán, auteur de l’ouverture du score à la 20e minute. Derrière, le match s’est durci et a basculé dans la tension : averti une première fois, Carl Starfelt a écopé d’un second carton jaune juste avant la pause (46e), laissant le Celta à 10 pour toute la seconde période. Malgré leur supériorité numérique, la Real Sociedad n’a jamais réussi à imposer son rythme. Il a fallu attendre la 90e minute pour que Carlos Soler égalise de la tête, sauvant les Basques d’une défaite et leur permettant de grimper à la 18e place, tandis que le Celta de Vigo reste juste au-dessus à la 17e position au classement de Liga.