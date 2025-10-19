Lanterne rouge de Liga, entraîneur sur la selette, polémiques… Ça brûle à tous les étages à la Real Sociedad !

Depuis des années, la Real Sociedad s’est affirmée comme étant sûrement l’équipe la plus crédible derrière le trio Real Madrid-FC Barcelone-Atlético de Madrid. Disposant d’un centre de formation de grande qualité et ayant toujours su miser sur le recrutement de très bons joueurs par le passé (Isak, Odegaard), le club basque était une équipe régulièrement qualifiée en Ligue Europa puis même en Ligue des Champions. Une montée en puissance qui était également l’œuvre d’Imanol Alguacil. Fin tacticien et extrêmement proche de son jeune groupe, le coach espagnol avait su donner de la consistance à son équipe et apparaissait logiquement comme étant l’un des meilleurs entraîneurs de Liga durant son passage à San-Sebastian entre 2018 et 2025.

La suite après cette publicité

Finalement, l’aventure du coach de 54 ans s’est terminée en eau de boudin. En fin de contrat en juin dernier, Alguacil n’a pas été prolongé avec la Real Sociedad. Désireux de tourner la page après une frustrante onzième place lors du dernier exercice, les Txuri-urdinak ont décidé de miser sur Sergio Francisco. Passé par la réserve de la Sociedad, le coach espagnol disposait d’un parcours assez similaire à celui de son prédécesseur, parti pour l’Arabie saoudite cet été. Finalement, plusieurs mois après son arrivée, la greffe ne prend toujours pas entre la Real Sociedad et Sergio Francisco.

La Real Sociedad est lanterne rouge de Liga

Malgré une dernière cuvée en deçà des attentes, la Real Sociedad réalise assurément son pire début de saison depuis très longtemps. Orphelin d’un Martin Zubimendi qui comblait un énorme vide au milieu de terrain, les Basques paient également un recrutement maigre où les arrivées des anciens Parisiens Carlos Soler et Goncalo Guedes font office d’arrivées phares. Actuellement, la Real Sociedad pointe tout simplement à la dernière place de Liga avec cinq défaites en huit matches. Une situation compliquée après huit journées de Liga et qui crée forcément des frustrations autour du nouvel entraîneur basque.

La suite après cette publicité

Marquant parfois sa colère, Francisco avait expliqué après une défaite face au Barça le mois dernier que les arbitres avaient joué en sa défaveur : «leur premier but nous a vraiment mis en colère. Il semblait que tout le stade avait vu qu’il s’agissait d’un six mètres. Seul l’arbitre y a vu un corner, donc l’encaisser était frustrant, tout le monde l’a constaté.» Une situation compliquée pour le coach qui est plus que jamais sur la sellette. Selon nos informations, une défaite ce week-end face au Celta de Vigo pourrait sonner le glas de son aventure avec la Sociedad. De son côté, le club basque travaille sur des pistes de remplacement. Toujours d’après nos sources, Garcia Pimienta, ancien entraîneur du Séville FC et de Las Palmas est un profil observé de près à San-Sebastian alors que Thiago Motta a révélé ne pas être intéressé par le poste.