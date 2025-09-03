Gianluigi Donnarumma sort du silence après son départ fracassant du PSG !

L’histoire entre Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain s’est achevée bien plus vite que prévu. L’arrivée de Lucas Chevalier, érigé en pari d’avenir par la direction parisienne, a bouleversé la hiérarchie des gardiens. Luis Enrique, fidèle à ses convictions, a rapidement tranché : le poste de numéro un allait changer de main. Dans ce contexte, les discussions pour une prolongation de contrat se sont interrompues, et le dialogue entre le club et le portier italien s’est progressivement rompu. Malgré quatre années marquées par une régularité sans faille et une adaptation réussie à Paris, Donnarumma s’est retrouvé face à une porte de sortie inattendue. Ironie du sort, ce départ intervient au moment où l’Italien venait de signer sa plus belle saison sous le maillot parisien. Pilier d’un PSG dominateur, héros à plusieurs reprises sur la scène européenne, le natif de Castellammare di Stabia a été l’un des artisans majeurs de la dernière épopée en Ligue des champions, ponctuée d’arrêts décisifs et de prestations de haut niveau.

Couronné de titres nationaux et acclamé par ses coéquipiers, Donnarumma semblait avoir définitivement conquis le Parc des Princes. C’est pourtant dans ce contexte glorieux que son aventure parisienne s’est arrêtée, ouvrant la voie à un transfert aussi surprenant que prestigieux :rejoindre Manchester City et s’offrir un nouveau défi sous les ordres de Pep Guardiola. La transaction s’est bouclée en quelques heures lors de la dernière journée du mercato avec la visite médicale passée à Florence avant une officialisation tardive hier. Le Paris Saint-Germain a d’ailleurs souhaité bonne continuation à son désormais ancien gardien, le tout avec une belle vidéo en guise d’hommage. Présent en conférence de presse en tant que capitaine de la Nazionale, Gianluigi Donnarumma est sorti du silence pour son premier point presse en tant que gardien des Cityzens.

Aucune rancœur contre Luis Enrique

Interrogé sur son avenir au sein de son nouveau club, Gianluigi Donnarumma a confié sa sérénité face aux choix récents et à l’intérêt appuyé de Manchester City : «j’ai demandé au président de signer ici. Je suis serein car comme je l’ai déjà dit, lorsqu’un club comme Manchester City vous souhaite autant, c’est que vous avez fait du bon travail. Être convoité par l’un des meilleurs entraîneurs du monde est un sentiment indescriptible. Je ne suis déçu de rien. Chaque entraîneur prend ses propres décisions. Le manager a été franc avec moi, et cela m’a fait plaisir. Ressentir toute l’affection de mes coéquipiers et de l’entourage du PSG était très émouvant. J’ai toujours eu une excellente relation avec le coach. Il a été direct avec moi dès les premiers jours du stage. Je ne sais pas si je suis déçu, chacun prend ses propres décisions. Le coach a le pouvoir de décider, mais le soutien de tous, notamment de mes coéquipiers, a clairement montré ce que j’apportais au PSG, et je pense que c’est le plus important. Je ne savais pas que je partirais. Ils m’ont parlé après le début du stage. Entre-temps, je me suis entraîné avec l’entraîneur des gardiens et je me sentais bien. J’avais hâte de venir ici, de commencer une nouvelle aventure, et je suis super heureux».

Le portier italien est ensuite revenu sur la dernière saison, qu’il considère comme l’une des plus belles de sa carrière, tout en affichant ses ambitions avec la Squadra Azzurra : «je pense que c’était la meilleure année, car nous avons beaucoup gagné. J’ai vécu quatre années merveilleuses, mais en termes de trophées, je pense que cette dernière année compte parmi les plus belles de ma carrière. J’espère remporter encore beaucoup de succès. Le secret, c’est le travail quotidien, les objectifs fixés. Le premier, maintenant, c’est la sélection nationale : nous avons deux matchs importants et nous devons nous battre, car nous devons montrer dès le départ que nous avons une équipe motivée. Et je suis sûr que nous le prouverons. L’objectif est toujours le même : gagner le plus possible. Ce n’est pas facile, il faut travailler dur, mais je veux gagner avec City et ramener l’Italie là où elle mérite d’être. Nous devons avoir l’envie et la conviction que nous pouvons y arriver, car nous sommes une équipe solide».

Enfin, Donnarumma a tenu à souligner le respect qu’il garde pour ses anciens entraîneurs, tout en exprimant sa fierté de travailler désormais sous la direction de Pep Guardiola. : «comme je l’ai dit, chaque entraîneur fait ses propres choix. Je ne sais pas pourquoi et je ne veux pas le savoir. Je suis fier d’être entraîné par Guardiola. Je peux beaucoup progresser sous sa direction, et nous pouvons accomplir beaucoup. J’ai passé quatre années formidables à Paris, je m’y suis senti comme chez moi. Je ne peux donc qu’être heureux de ce que j’ai laissé derrière moi. En vérité, ces derniers jours, j’ai ressenti les effets de ma situation, mais j’ai continué à bien m’entraîner. J’ai toujours été calme et j’avais hâte d’aller à City, car ils me voulaient vraiment, Guardiola me voulait vraiment, et ça me flattait. Être convoité par un club prestigieux comme City me rend fier, je suis excité et heureux». Un chapitre se referme au PSG, un autre s’écrit à Manchester City. Gianluigi Donnarumma, serein face à ce tournant, savoure son passé parisien tout en se projetant avec ambition sous la houlette de Pep Guardiola.