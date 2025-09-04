Eliminatoires CM - Europe
Qualifs CdM 2026 : le Pays de Galles s’offre le Kazakhstan et prend la première place
Ce jeudi, les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 reprennent dans la zone Europe. Dans le groupe J, le Kazakhstan recevait le Pays de Galles avec la volonté de maintenir ses derniers espoirs de qualification. Les Gallois pouvaient reprendre la première place du groupe.
En première période, Kieffer Moore a trouvé la faille (24e) et les Gallois ont su maintenir leur avantage pour gagner 1-0. Le Pays de Galles en profite pour prendre deux points d’avance sur la Macédoine du Nord qui compte un match de moins et six points de plus que la Belgique qui a disputé trois matches de moins.
