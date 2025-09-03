L’OL s’explique sur le joueur de Manchester City qui n’est jamais arrivé

Cet été, l’Olympique Lyonnais a vendu Rayan Cherki à Manchester City en échange de 42,5 M€. Une belle vente qui devait toutefois être accompagnée de l’arrivée d’un joueur des Cityzens. Or personne n’est arrivé. Interrogé, Matthieu Louis-Jean s’est expliqué.

La suite après cette publicité

«On a échangé au début sur la possibilité de faire venir un joueur de Manchester City, mais ce n’était pas une clause contractuelle, mais orale. C’est difficile si tu as des talents qui ont des propositions d’autres clubs avec plus d’argent et des compétitions européennes car il faut l’accord du joueur. Tout n’était pas réuni pour faire venir un joueur de City. On a essayé, ils ont été plutôt coopérants, mais on n’a pas trouvé le bon joueur. Ça ne s’est pas fait là, peut-être en janvier», a-t-il confié en conférence de presse, rejoint par Michael Gerlinger, le directeur général. «On a beaucoup parlé avec nos collègues de Manchester City. Et c’est difficile si tu as des talents qui ont d’autres offres en parallèle. Il faut l’accord du joueur aussi. On peut faire un accord club-club mais il faut l’accord du joueur aussi. (…) On est en bonne relation avec Manchester City, on est toujours en contact».