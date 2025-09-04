Lionel Messi a menacé un de ses compatriotes !

La rencontre entre l’Inter Miami et les Sounders de Seattle continue de faire parler. Si Sergio Busquets et Luis Suarez ont totalement pété les plombs en fin de match, Lionel Messi a lui aussi vu rouge. Agacé, l’ancien joueur du PSG s’en est notamment pris à un certain Pedro de la Vega comme le rapporte Alan Gordon, ancien joueur de MLS reconverti comme consultant. «Messi lui a dit quelque chose. Souvenez-vous quand ils se sont disputés pendant le match. Messi lui a dit en face: ‘Tu ne joueras jamais pour l’équipe nationale tant que je serai là’. C’est ce qui s’est passé. Je trouve ça dégoûtant», a lâché l’ancien international américain auprès du podcast Major League Journeymen.

Une menace improbable sur laquelle est revenu le principal concerné, qui ne compte aucune sélection avec l’Albiceleste. «Messi est le meilleur. Il est champion du monde, c’est mon idole. Ce qui s’est passé faisait partie du jeu. J’ai essayé de rester concentré et de ne pas le prendre personnellement», a finalement déclaré le joueur de 24 ans, refusant d’alimenter toute polémique…