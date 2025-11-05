LdC : le terrible bilan de l’OM contre les clubs de Serie A

Ce revers face à l’Atalanta (0-1) a confirmé une série noire devenue historique pour l’OM. Le club phocéen n’a toujours pas retrouvé la recette face aux équipes italiennes sur la scène européenne : aucune victoire lors de ses dix derniers duels continentaux contre des formations transalpines. Trois nuls, sept défaites… et une impression tenace de blocage, alimentée match après match. La dernière fois que Marseille avait su faire plier un club de Serie A en Europe remonte au 22 février 2012, un succès mémorable contre l’Inter Milan au Vélodrome (1-0) en Ligue des Champions, grâce à un but tardif d’André Ayew. Plus de douze ans de disette face au football italien, une éternité à ce niveau.

Depuis, l’histoire semble se répéter, que ce soit contre la Juventus, la Lazio, Naples… ou encore l’Atalanta lors de cette soirée amère. Chaque affiche a laissé derrière elle un sentiment d’impuissance, d’écart tactique ou de réalisme défavorable. Cette nouvelle défaite ravive donc les spectres du passé et prolonge une série que les supporters marseillais espéraient briser. L’Italie reste pour l’OM un territoire hostile, comme un mur invisible que les Olympiens n’arrivent pas à franchir. Et à l’heure où chaque point compte en Ligue des Champions, ce talon d’Achille continental pèse plus que jamais dans l’ambition marseillaise.