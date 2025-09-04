Atlético de Madrid : Diego Simeone s’est embrouillé avec des arbitres de l’UEFA
Présente, vendredi dernier, au centre d’entraînement de l’Atlético de Madrid, une délégation d’arbitres de l’UEFA menée par Carlos Velasco Carballo était venue expliquer les nouveautés réglementaires de la saison aux joueurs et au staff madrilène. Une réunion qui devait se dérouler sans encombre mais qui a finalement dégénéré. Alors que le nom de Julian Alvarez est apparu au cours des échanges, Diego Simeone voulait comprendre pourquoi la séquence du penalty de son joueur - celui qui avait coûté la victoire à l’Atlético la saison passée en Ligue des champions face au Real Madrid - n’était pas utilisée comme support.
Malgré l’insistance d’El Cholo, Carlos Velasco Carballo a refusé d’accéder à ses demandes. Une posture que l’entraîneur de 55 ans n’a pas accepté. Furieux, il a finalement quitté la salle en lançant : «j’ai honte. Honte», avant de rejoindre ses joueurs sur le terrain pour la séance d’entraînement. Selon le programme espagnol El Club de Uría, confirmé par AS, l’incident a laissé perplexes les joueurs de l’Atlético, qui ne comprennent toujours pas l’inflexibilité de l’UEFA.
