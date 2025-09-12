Liga : Nicolas Pépé élu joueur du mois d’août

Une incroyable renaissance. Alors que l’on pensait que Nicolas Pépé n’arriverait pas à se relever d’une expérience décevante à Arsenal et de prêts plus ou moins concluants à Nice et Trabzonspor, l’ailier ivoirien est en train de revivre à Villarreal. Déjà auteur d’une belle saison 2024-2025 (3 buts et 6 passes décisives en 28 matches), l’attaquant de 30 ans est parti sur des bases solides pour cette nouvelle cuvée.

Auteur de deux buts et une passe décisive en trois apparitions, l’ancien du LOSC a été élu joueur du mois d’août : «Nicolas Pépé a été élu Meilleur Joueur du mois d’août par LALIGA EA SPORTS, un prix décerné par LALIGA en collaboration avec EA. L’Ivoirien a réalisé un excellent mois, devenant l’un des piliers de l’attaque du Villarreal CF, qui a débuté la saison sur les chapeaux de roue avec deux victoires et un nul.»