Paris FC - OL : les compositions officielles

Le Paris FC pour s’offrir un "gros" ? L’Olympique Lyonnais pour confirmer sa belle dynamique ? Ce mercredi soir, au Stade Jean Bouin, le PFC, promu cette saison, tentera de rebondir après deux défaites consécutives dont une contre le FC Nantes à domicile le week-end passé (1-2). Mais, les hommes de Stéphane Gilli peinent contre les gros clubs cette saison, les trois victoires parisiennes de la saison ont d’ailleurs été contre Metz (3-2), Brest (1-2) et Lorient (2-0), trois équipes mal classées. Les Lyonnais, eux, restent sur deux succès de suite en Ligue Europa (2-0 face au FC Bâle) et en championnat (2-1 contre Strasbourg) et espèrent confirmer ce soir afin de rester proche du podium - ou de monter dessus - (4èmes avec 18 points). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h05.

Pour ce match, Stéphane Gilli est privé d’Alakouch, Cafaro, Hamel, J.Lopez et Sangui et aligne un 4-3-3 avec Nkambadio dans les buts et une défense Chergui, Otavio, Mbow et De Smet. Au milieu, Maxime Lopez et Lees-Melou accompagnent Camara, préféré à Marchetti ce soir, tandis que Kebbal et Ikoné alimenteront Geubbels, seul en pointe. Moses Simon et Krasso débutent donc sur le banc. En face, Paulo Fonseca est privé de Malick Fofana, Mangala et Nuamah et aligne un 4-2-3-1 avec Greif dans les cages et une défense Maitland-Niles, Mata, Niakhaté et Abner. De Carvalho et Morton forment le double-pivot tandis que Karabec, Tolisso et Sulc seront en soutien de Moreira, qui connait sa première titularisation avec Lyon après son but victorieux contre Strasbourg.

Les compositions d’équipes :

Paris FC : Nkambadio - Chergui, Mbow, Otavio, De Smet - M. Lopez, Camara, Lees-Melou - Kebbal, Geubbels, Ikoné

OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - De Carvalho, Morton - Karabec, Tolisso, Sulc - Moreira