Le projet lunaire d’Oviedo, promu qui vise l’Europe en étant relégable et éliminé par une D3 en Coupe !

« Je veux parler de qualification pour des compétitions européennes, je ne veux pas qu’on se contente d’être en dehors de la zone de relégation à la différence de buts. Nous sommes un club historique et nous avons de grands fans, nous sommes une grande institution. Je ne pense pas à juste ne pas être relégué ». Ces propos n’étaient pas ceux d’un dirigeant de Villarreal ou de l’Athletic, mais bien ceux du Mexicain Jesús Martínez, président du Groupe Pachuca qui n’est autre que le principal actionnaire du Real Oviedo. Cette intervention médiatique a eu lieu à l’occasion du licenciement du coach, qui a démarré la saison, Veljko Paunović, et qui a logiquement suscité beaucoup de stupeur et de moqueries en Espagne.

Il faut dire que c’est assez inhabituel qu’un promu licencie son coach dès le mois d’octobre sous prétexte qu’il n’est pas en position de qualification pour une compétition européenne. Surtout qu’Oviedo a eu un calendrier de début de saison compliqué, ayant déjà affronté le Barça, le Real Madrid ou Villarreal sur les premières journées. Et, sur le papier du moins, on ne peut pas dire que l’effectif d’Oviedo soit d’une telle qualité ni construit pour être en haut de tableau, avec 3,5 millions d’euros dépensés cet été seulement. Il y a certes quelques joueurs plutôt intéressants, comme le gardien Aaron Escandell, le défenseur David Carmo, Leander Dendoncker qu’on a vu en Premier League ou l’ailier Français Haissem Hassan, mais une place dans le ventre mou serait déjà un sacré exploit pour un tel effectif.

Un club qui part en sucette

Depuis le licenciement de Paunovic, l’équipe n’a toujours pas gagné et a coulé dans la zone de relégation, avec une dix-neuvième place que les Carbayones vont avoir du mal à quitter au vu de ce qu’ils montrent depuis un moment. Pire encore, mardi soir, le Real Oviedo a pris la porte en Copa del Rey contre Ourense, formation qui évolue en troisième division, et est devenu le premier club de Liga à être éliminé dans la compétition cette saison. Autant dire que pour un club qui se dit aussi ambitieux, c’est « une véritable honte ». Tels ont été les mots du capitaine Dani Calvo après le match.

Les problèmes du club ne s’arrêtent pas là puisqu’un juge mexicain a émis un mandat d’arrêt contre le patron du club Jesús Martínez, après que ce dernier ait refusé de se présenter dans la justice pour diverses affaires au pays. Voilà qui ne va pas arranger les choses, alors que la colère monte chez les supporters. Ces derniers sont passés en quelques mois d’une joie immense à l’idée de retrouver la première division après 20 ans, à un agacement conséquent suite aux actions de la direction. Avec un mois de novembre compliqué à négocier, puisque les hommes de Luis Carrion vont devoir se déplacer sur les pelouses de l’Athletic Club et de l’Atlético de Madrid notamment, les prochaines semaines risques d’être encore plus difficiles à vivre…