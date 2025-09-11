LdC : le stade de la finale 2027 est connu

Le Metropolitano s’apprête à devenir le théâtre du football européen en 2027. Selon les informations d’El Partidazo de Coppe, l’UEFA annoncera ce jeudi 11 septembre, lors de son comité exécutif à Tirana, que la finale de la Ligue des Champions 2027 se jouera dans l’antre de l’Atlético de Madrid. Une décision qui n’a rien de surprenant : le stade rouge et blanc figurait depuis plusieurs mois parmi les favoris pour accueillir l’événement. Déjà en mars, le président de la Fédération royale espagnole de football, Rafael Louzán, avait laissé échapper que le choix semblait arrêté, au grand étonnement des dirigeants colchoneros.

Avec ses infrastructures modernes et sa capacité à accueillir de grands événements, le Metropolitano est désormais une référence en Europe. Inauguré en 2017, il est rapidement devenu un lieu privilégié non seulement pour le football, mais aussi pour les concerts et spectacles de grande envergure. Il devance même le mythique Santiago Bernabéu sur ce terrain, grâce à une meilleure acoustique et à l’absence de contraintes liées au voisinage.