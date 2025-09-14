Atalanta : Ivan Juric ne convoquera pas Ademola Lookman face au PSG

L’entraîneur de l’Atalanta, Ivan Juric, a confirmé qu’Ademola Lookman ne fera pas partie du groupe pour affronter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue des champions,alors même qu’il est inscrit sur la liste UEFA : «Ce sera une grande joie d’affronter le PSG, l’équipe la plus forte du monde actuellement. Il faudra être parfaits, en espérant qu’ils ne soient pas à leur meilleur niveau. Nous sommes confiants dans nos capacités. Ce sera également une grande joie pour moi, ma première participation à la Ligue des champions», a-t-il déclaré après la rencontre remportée face à Lecce (4-1).

Interrogé sur l’absence de l’ailier nigérian, le technicien croate a coupé court : «Lookman à Paris ? Je ne pense pas, la situation est désagréable et pas bonne. Il a tant donné à l’Atalanta, et l’Atalanta lui a tant donné. Nous avons besoin de joueurs prêts, qui veulent progresser et persévérer. On verra bien». Pour rappel, Lookman avait déjà connu des tensions cet été avec sa direction au sujet du mercato avec ce départ avorté à l’Inter Milan, un clash qui semble continuer de peser sur sa situation actuelle, alors que l’international nigérian ne veut toujours pas reprendre le chemin de l’entraînement.