Liga : l’Atlético décroche sa première victoire de la saison contre Villarreal

L’Atlético de Madrid aura attendu, mais elle est enfin arrivée. Après deux nuls et une défaite, le club madrilène a enfin décroché ce samedi soir, sa première victoire de la saison en Liga, en s’imposant au Riyadh Air Metropolitano contre Villarreal (2-0), qui était jusqu’ici invaincu. La formation de Diego Simeone a dominé l’équipe de Marcelino, grâce à des réalisations de Pablo Barrios (9e) et de Nicolás González (52e), buteur pour son premier match depuis son arrivée en provenance de la Juventus.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Villarreal 7 4 +5 2 1 1 8 3 9 Atlético 5 4 +1 1 2 1 5 4

Titulaire pour la première fois avec les Sous-marins Jaunes, Georgees Mikautadze a connu un match compliqué. Au classement, les Colchoneros occupent désormais provisoirement la 9e place tandis que Villarreal est 4e. Place à présent à la Ligue des Champions pour les deux clubs espagnols : l’Atlético ira à Anfield pour affronter Liverpool, mercredi, lors de cette première journée pendant que Villarreal sera opposé à Tottenham, mardi.