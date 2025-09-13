Atlético : le président monte au créneau pour Diego Simeone

Le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a une nouvelle fois salué l’importance de Diego Simeone pour le club madrilène, réaffirmant sa confiance totale en l’entraîneur argentin malgré un début de saison compliqué. Interrogé sur « El Larguero » à propos de la prolongation éventuelle de Simeone, Cerezo a répondu avec humour et conviction : « nous le pensons. Pourquoi ne serait-il pas là ? S’est-il passé quelque chose ? » Pour le président, El Cholo est bien plus qu’un simple entraîneur pour le président de l’Atéltico : il est le pilier de l’identité et du succès du club.

Enrique Cerezo insiste sur le rôle central de Simeone dans le maintien d’un effectif performant et motivé. « Nous avons une équipe magnifique et un excellent entraîneur, comme je le dis depuis 14 ans », souligne-t-il. Selon lui, la réussite passée et les ambitions futures du club reposent en grande partie sur la vision et l’expérience de Simeone, capable de transformer la pression et les difficultés en motivation pour ses joueurs. Même avec un début de saison délicat, le président est convaincu que l’Atlético peut compter sur Simeone pour relever les défis, viser les titres et continuer à rivaliser avec les géants espagnols comme le Real Madrid et le Barça.