Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Lille : Calvin Verdonk explique pourquoi il a préféré l’Indonésie aux Pays-Bas

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Calvin Verdonk @Maxppp

Cette saison, la Ligue 1 va découvrir le premier joueur indonésien de son histoire avec l’arrivée de Calvin Verdonk (28 ans) au LOSC. Recruté pour 3 M€, le latéral avait pourtant le choix d’évoluer pour les Pays-Bas. Présenté ce vendredi aux médias, il a expliqué les raisons qui l’ont poussé à dire oui à l’Indonésie.

La suite après cette publicité

« Ma mère est née aux Pays-Bas et mon père en Indonésie. J’ai eu le choix de jouer pour les Pays-Bas et l’Indonésie. J’ai porté le maillot des Pays-Bas plus jaune, mais l’ancien coach national indonésien m’a demandé de jouer pour eux. J’ai vu que le football se développait là-bas, et on se disait qu’il y avait quelque chose à faire, et le but de se qualifier pour la Coupe du Monde », a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Calvin Verdonk

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Calvin Verdonk Calvin Verdonk
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier