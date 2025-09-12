Lille : Calvin Verdonk explique pourquoi il a préféré l’Indonésie aux Pays-Bas

Cette saison, la Ligue 1 va découvrir le premier joueur indonésien de son histoire avec l’arrivée de Calvin Verdonk (28 ans) au LOSC. Recruté pour 3 M€, le latéral avait pourtant le choix d’évoluer pour les Pays-Bas. Présenté ce vendredi aux médias, il a expliqué les raisons qui l’ont poussé à dire oui à l’Indonésie.

« Ma mère est née aux Pays-Bas et mon père en Indonésie. J’ai eu le choix de jouer pour les Pays-Bas et l’Indonésie. J’ai porté le maillot des Pays-Bas plus jaune, mais l’ancien coach national indonésien m’a demandé de jouer pour eux. J’ai vu que le football se développait là-bas, et on se disait qu’il y avait quelque chose à faire, et le but de se qualifier pour la Coupe du Monde », a-t-il confié en conférence de presse.