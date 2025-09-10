Atlético : Diego Simeone explique le nouveau rôle de Griezmann

Diego Simeone ne cache pas sa satisfaction de voir Antoine Griezmann jouer un rôle central dans son Atlético de Madrid, malgré un début de saison bien compliqué. Dans une interview accordée à El Partidazo de COPE, l’entraîneur argentin a souligné l’importance de Griezmann et de Koke dans son effectif, qu’il considère comme « l’âme de l’équipe ». Pour Simeone, leur expérience et leur capacité à fédérer le vestiaire sont essentielles : « il faut leur faire sentir qu’ils sont importants. Ils savent qu’on a besoin d’eux et ils répondent merveilleusement bien. » Même au cœur de périodes difficiles, avec seulement deux points sur neuf possibles en Liga, l’Atlético peut compter sur ces cadres pour guider l’équipe et maintenir l’équilibre sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire.

La suite après cette publicité

Le Cholo insiste aussi sur la complémentarité avec les jeunes talents et les nouvelles recrues. Selon lui, chaque joueur apporte un équilibre et des opportunités supplémentaires : « l’arrivée de Nico (González) équilibre l’effectif. Il a besoin de temps pour montrer ses capacités, mais je crois en l’équipe. » Dans ce contexte, Griezmann représente un repère pour ses coéquipiers, capable de porter le collectif même lorsque l’Atlético traverse des passages à vide. Simeone rappelle que son rôle dépasse les simples chiffres et résultats : « je dois améliorer l’équipe. Si les critiques portent sur le football, je les comprends et parfois, je les partage. »