Ligue 1

Le message clair de Medhi Benatia aux recrues de l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Medhi Benatia, le dirigeant de l'OM @Maxppp

À l’heure où l’Olympique de Marseille s’apprête à présenter Benjamin Pavard aux médias, Medhi Benatia a posté un message mobilisateur aux recrues estivales du club phocéen. Pour rappel, l’OM a déboursé environ 96 M€ cet été pour enrôler pas moins de douze renforts.

«Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des joueurs ayant rejoint notre projet lors de ce mercato estival. Désormais, avec la fin de cette période de transferts, il est temps de nous concentrer pleinement sur le travail. Une saison excitante nous attend, à nous de la construire ensemble avec ambition, humilité, engagement et rigueur», a posté le directeur sportif de l’OM sur son compte Instagram.

Pub. le - MAJ le
