Steve Mandanda dévoile son pire souvenir à l’OM

Âgé de 40 ans et libre depuis la fin de son contrat avec Rennes, Steve Mandanda a annoncé ce mercredi sa retraite professionnelle, mettant fin à une très longue carrière passée majoritairement du côté de l’Olympique de Marseille, où il est devenu un gardien et capitaine emblématique. Dans une longue interview accordée à L’Équipe, Mandanda a évoqué, entre autres, son pire souvenir dans le club phocéen.

«L’invasion de la Commanderie en janvier 2021. On était arrivé à une véritable cassure avec les supporters, il y avait eu d’autres épisodes mais ça se cantonnait au Vélodrome, sur des banderoles. Là, on s’était retrouvé avec Pablo (Longoria), le coach (André) Villas-Boas, Alvaro et moi, devant le bâtiment sportif devant des dizaines et des dizaines de supporters furieux. Il y avait plein de joueurs enfermés dans les chambres mais, ma place, c’était là face à eux. Ils n’étaient pas contents, il y avait la mauvaise série en Ligue des champions, le Covid, et leur colère visait surtout les dirigeants. Mais je suis capitaine, je suis devant, c’est mon rôle, encore plus dans les moments difficiles.»