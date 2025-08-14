Antoine Griezmann est en train de gâcher les plans de l’Atlético !

The Last Dance. Cette saison sera, sauf énorme retournement de situation, la dernière saison d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid. Après un exercice 2024/2025 plutôt médiocre et des rumeurs insistantes concernant un départ pour la Major League Soccer, l’ancien international tricolore a fait le choix de rester en terres madrilènes. Seulement, et le principal concerné le sait, il devra se contenter d’un rôle secondaire cette saison. L’Atlético lance un nouveau cycle avec déjà sept nouveaux renforts, et ce n’est pas terminé, et tout indique que Grizi va passer officiellement passer le flambeau de leader à Julian Alvarez, déjà auteur d’une première saison brillante au Metropolitano.

La suite après cette publicité

C’est donc un rôle de joker offensif et d’encadrant des jeunes joueurs qui attend l’attaquant tricolore pour sa dernière année à Madrid, et ce nouveau costume ne semble pas le déranger. Seulement, au vu de ce qu’il est en train de montrer sur cette préparation estivale, le Français semble déterminé à déjouer les plans de sa direction. Effectivement, il se montre particulièrement affûté et choque tout le monde à l’entraînement, lui qui avait aussi rendu une bonne copie en amical contre Newcastle avec un but à la clé.

La suite après cette publicité

Le retour de Grizi Prime ?

Comme l’indique AS, on est en train de revoir le Griezmann de ses plus belles années. En forme physiquement, inspiré dans les derniers mètres et tueur devant le but, Griezmann veut montrer qu’il faudra compter sur lui cette saison. Le média confirme bien qu’il part en tant que remplaçant, avec Julian Alvarez et Alexander Sørloth qui devraient composer le duo d’attaque colchonero, mais la possibilité de le voir reprendre un rôle majeur s’il est à ce niveau n’est clairement pas à écarter. De quoi clairement bouleverser les plans de la direction.

Diego Simeone reste un fervent admirateur du joueur, et il sait qu’un Griezmann en forme même sans être à 100% peut apporter plus que n’importe quel autre joueur. Avec une équipe renforcée autour de lui et l’arrivée de joueurs capables de régaler les attaquants comme sont Alex Baena ou Thiago Almada, Griezmann sait aussi que lorsqu’il jouera, il aura moins de responsabilités créatives à assumer et n’aura pas à décrocher autant. Il pourra donc se concentrer sur ce qui lui plaît le plus : la dernière passe et la finition. Clairement, Antoine Griezmann n’a pas dit son dernier mot !