Liga : l’Atlético de Madrid accroché par Elche

Le début de saison en Liga de l’Atlético de Madrid est décidément bien compliqué. Après une terrible défaite la semaine dernière contre l’Espanyol 2-1 après avoir concédé deux buts dans le dernier quart d’heure, les Madrilènes jouaient à domicile, au Metropolitano, contre Elche, fraîchement promu de deuxième division. Malgré l’ouverture du score en tout début de match d’Alexander Sørloth, 1-0 à la 8e minute, les hommes de Diego Simeone ont été égalisés sept petites minutes plus tard par l’intermédiaire de Rafa Mir, 1-1 à la 15e minute.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Elche 2 2 0 0 2 0 2 2 14 Atlético 1 2 -1 0 1 1 2 3

Malgré l’absence de la recrue estivale, Baena, Diego Simeone n’a pas titularisé le meilleur buteur du club, Antoine Griezmann, qui est finalement entré à la 68e minute. Malgré ses 12 tirs, dont 6 cadrés, les Colchoneros n’ont pas réussi à prendre l’avantage en seconde période. L’Atlético de Madrid est loin au classement avec son petit point : 13e temporairement derrière Valence ou encore la Real Sociedad. Il faudra faire bien mieux le 30 août prochain pour ne pas commencer la saison en pleine crise.