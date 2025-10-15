Le Boavista de Gérard Lopez tout proche de la disparition

Boavista, club historique du football portugais et champion national en 2001, est au bord du gouffre. Détenu par l’homme d’affaires Gérard Lopez, déjà considéré comme responsable de la rétrogradation des Girondins de Bordeaux et de la faillite de Mouscron (Belgique), le club a été relégué cet été en cinquième division en raison de graves difficultés financières. Mais la situation continue de se dégrader : Boavista a perdu par forfait ses deux premiers matchs de la saison, faute de joueurs sous contrat. Fait marquant, le premier de ces forfaits a eu lieu face au Panteras Negras FC, une équipe issue… de son propre club de supporters, comme le rapporte L’Equipe.

Le second forfait, enregistré ce mercredi contre le Ventura SC, pourrait avoir des conséquences fatales. Selon le règlement de l’AF Porto, « l’absence injustifiée à deux matches officiels consécutifs ou à trois matches intercalés est punie conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 46 », pouvant entraîner une exclusion de la compétition, voire une relégation supplémentaire. Le dossier sera examiné par le conseil de discipline, alors que plane désormais la menace d’une disparition pure et simple du club, déjà tombé au plus bas niveau amateur. Une issue dramatique pour une institution du football portugais.