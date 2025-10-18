Massimiliano Allegri sort du silence après la polémique Adrien Rabiot

Après une semaine marquée par la controverse, Massimiliano Allegri a choisi de calmer les esprits. À la veille du choc entre l’AC Milan et la Fiorentina, l’entraîneur rossonero s’est présenté face à la presse dans un climat tendu, encore marqué par la blessure d’Adrien Rabiot survenue lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. L’affaire avait rapidement pris de l’ampleur, tant la colère grondait à Milanello depuis le retour du milieu tricolore, victime d’une lésion au mollet gauche. Les dirigeants milanais ne comprenaient pas pourquoi le joueur avait effectué le déplacement en Islande alors qu’il était déjà touché, et les médias italiens avaient relayé leur irritation vis-à-vis du staff de Didier Deschamps. L’ancien coach de la Juventus, conscient du climat électrique autour du sujet, a pris la parole pour apaiser les tensions et replacer le débat sur un terrain plus constructif : «J’ai déjà répondu. Il faut être très calme, on ne peut pas revenir en arrière. Rabiot ne jouera pas demain si on le gère. Il doit récupérer au mieux, il doit prendre tout son temps, car le soléaire, comme celui de Leao, est un muscle abîmé : il ne semble pas vous envoyer de signaux, et quand il en envoie, il faut s’arrêter à nouveau. Et c’est pareil pour les autres joueurs». La blessure de Rabiot a en effet ravivé un malaise plus large entre plusieurs clubs européens et l’équipe de France.

La suite après cette publicité

Après le PSG et le Real Madrid, qui avaient récemment exprimé leur mécontentement concernant la gestion physique de leurs joueurs en sélection, c’est l’AC Milan qui a rejoint la liste des clubs frustrés par les pépins survenus à Clairefontaine : « Nous avons fait notre premier entraînement ensemble hier. Les gars sont bons. Les matchs après la trêve sont toujours un peu incertains et il faut rester concentrés. Demain marque le début d’un nouveau cycle de matchs dans un mois important. Demain, il faudra être performant et faire preuve de concentration. Nous affrontons une équipe de la Fiorentina qui a réalisé d’excellentes performances quel que soit son classement, et qui possède de grands joueurs. Il faut progresser et consolider notre position au classement». En Italie, la presse a largement commenté le cas Rabiot, estimant que le staff tricolore avait sous-estimé la gravité du coup reçu face à l’Azerbaïdjan. La Gazzetta dello Sport comme le Corriere dello Sport ont dénoncé un manque de prudence et une communication confuse autour de la blessure du Français. Le milieu, arrivé cet été à Milan, avait pourtant impressionné par sa constance et sa maturité dans l’entrejeu avant ce contretemps. Sa blessure représente donc un coup d’arrêt aussi bien pour le club que pour sa montée en puissance individuelle.

La suite après cette publicité

Pas de rancœur contre la FFF

Du côté milanais, la situation a également mis en lumière la fragilité des relations entre clubs et sélections nationales. L’AC Milan, déjà touché par les absences de plusieurs cadres revenus diminués de la trêve internationale, s’inquiète des conséquences d’un calendrier surchargé et d’une coordination médicale parfois approximative : « Cette semaine, Rafa (Leao) a réalisé une excellente semaine d’entraînement intense. Il est maintenant prêt à redevenir un joueur clé. Nous avons besoin de lui et de tous les autres. Leao a des qualités importantes et est en bonne condition physique. Rabiot et Pulisic sont forfaits, ils ne seront probablement pas disponibles avant la prochaine trêve. Estupinian ne sera pas là, Nkunku doit être évalué et nous verrons s’il peut conserver ses crampons. Jashari est forfait aussi. Les autres sont tous disponibles, y compris Saelemaekers. Nous avons suffisamment de joueurs pour affronter la Fiorentina et il n’y a aucun problème. Les blessures font partie de la saison. Il arrive un moment où elles arrivent toutes en même temps et il faut savoir les appréhender. C’est une motivation supplémentaire pour ceux qui sont disponibles», a expliqué Allegri. Le cas Rabiot est venu cristalliser ces tensions, au point de provoquer un début d’incompréhension entre les staffs médicaux français et italiens. Face à cette accumulation de blessures en sélection, Allegri a voulu se montrer pragmatique. Le club milanais n’a ni intérêt à nourrir la polémique ni à détériorer ses rapports avec la Fédération française. L’objectif est désormais de préserver la santé de ses joueurs tout en évitant d’envenimer un débat déjà récurrent dans le football européen.

Pour Adrien Rabiot, la priorité reste désormais la récupération et le retour progressif à la compétition. Les premiers examens réalisés à Milanello ont révélé une lésion musculaire qui nécessitera une dizaine de jours avant une nouvelle évaluation, laissant entrevoir une absence d’environ un mois. Un scénario frustrant pour l’international français, très en vue depuis son arrivée en Lombardie : « De l’énervement ? Quand il y a des problèmes, il faut trouver une solution. La consolidation des pauses a permis de faire un pas en avant. Une pause plus longue offre de meilleures possibilités de récupération. Il faut aussi être fataliste. Parfois, les joueurs partent en se sentant bien et reviennent avec plus de confiance. C’est généralement la période la plus risquée, car novembre et mars sont statistiquement les périodes où les blessures sont les plus fréquentes. Il y a une solution à tout. Le football a été créé et mondialisé, il a évolué donc, il n’y a pas de retour en arrière. Je suis entraîneur de club et je pense d’une manière, l’entraîneur d’une autre. Ce genre de choses arrive, il faut trouver une bonne solution. Maintenant, ils peuvent se reposer, et on les retrouvera plus frais en novembre ». L’AC Milan, en revanche, ne souhaite prendre aucun risque et préfère miser sur un retour complet plutôt que précipité. Cette mise au repos forcée intervient à un moment-clé de la saison, avec un calendrier dense en Serie A. Allegri compte sur un effectif élargi pour compenser cette absence, tout en gardant confiance dans la capacité de son milieu tricolore à revenir rapidement à son meilleur niveau une fois la trêve passée.