Ligue 2 : le Red Star leader provisoire, Troyes dominateur contre Nancy

Ce vendredi, la 5e journée de Ligue 2 débutait avec un multiplex à 20h. Auteur d’un début de saison encourageant, Nancy a été remis à sa place par Troyes. En déplacement, l’ASNL s’est écroulé dès la première mi-temps avec un but de Bentayeb. L’ESTAC a enfoncé le clou en seconde période avec un doublé du Marocain (50e) avant que Martin Adeline ne scelle le succès des siens à la 70e minute. Avec cette victoire, Troyes grimpe à la deuxième place. Impressionnant depuis le début de l’année, Pau s’est écroulé à domicile face au Red Star.

Rapidement réduits à dix avec l’expulsion de Joseph Kalulu (2e), Pau a également concédé l’ouverture du score en quelques secondes. Benali a doublé la mise avant la pause sur penalty. Ecopant encore d’un carton rouge avec Tom Pouilly (65e), Pau a même concédé un troisième but en fin de match signé Durand (81e). Dans les autres matches du soir, la lanterne rouge Boulogne a encore perdu à domicile contre Laval. Rodez s’est imposé sur la plus petite des marges au Mans et Amiens et Bastia se sont quittés sur un score vierge.

Les rencontres de 20h :

Troyes 3-0 Nancy : Adeline (74e), Bentayeb (20e, 50e)

Pau 0-3 Red Star : Benali (1e, 45+2e), Durand (81e)

Amiens 0-0 Bastia

Boulogne 1-2 Laval : Pinot (90+1e) / Clavreul (13e, 45e)

Le Mans 0-1 Rodez : Arconte (59e)