Ligue 2 : Lucas Stassin offre la victoire à l’ASSE contre Clermont

Ambition retour en Ligue 1 pour l’AS Saint-Etienne. Après deux victoires et deux matches nuls pour lancer sa saison, le club forézien souhaitait remporter un troisième match ce samedi sur la pelouse de Clermont. Pourtant, dans un premier acte terne, les Verts sont rentrés aux vestiaires en étant derrière au tableau d’affichage. En effet, sur l’une des seules occasions du CF63 en première période, Axel Camblan a inscrit son premier but pour son premier match avec Clermont juste avant la mi-temps (1-0, 44e).

Au retour des vestiaires, l’ASSE a rectifié le tir. Alors que Boakye a offert l’égalisation aux siens (1-1, 52e), c’est finalement Lucas Stassin qui, à bout portant, a permis à Saint-Etienne de virer en tête à l’heure de jeu (1-2, 62e). Le score n’a plus évolué et l’ASSE a donc glané son troisième match de l’année. De son côté, Clermont continue de faire du surplace dans le ventre mou du classement.