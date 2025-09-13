Ligue 2 : Reims arrache le nul à Annecy, Grenoble se lance enfin

Le Stade de Reims a longtemps craint une nouvelle rechute. Vainqueur du Mans le week-end dernier, le club marnais a pris un point inespéré à Annecy 1-1 en cette 5e journée de Ligue 2. Billemaz a mis les siens devant au tableau d’affichage juste avant la pause (1-0, 45e) et ça n’était pas démérité pour les hommes de Laurent Guyot. Les Champenois ont poussé pour revenir et ont fini par être récompensés. Après un but de Bojang (89e) finalement refusé pour hors-jeu, c’est Leautey qui a fini par arracher l’égalisation dans les ultimes secondes (1-1, 90e+8). Annecy reste 14e, tandis que les Rémois montent à la 6e place.

Dans l’autre match dont le coup d’envoi était donné à 14h, Grenoble enregistre sa première victoire de la saison, profitant de la venue de Dunkerque au Stade des Alpes. Mambo a ouvert le score très vite sur corner (3e), récompensant la bonne première période de son équipe contre des Maritimes aux abonnés absents. Ces derniers ont timidement réagi en seconde période pour s’incliner logiquement au terme d’une mauvaise prestation. Les Isérois, 13es, sortent de la zone route et en profitent pour talonner leur victime du jour.

Les résultats des matchs de 14h :

Grenoble 1 - 0 Dunkerque : Mambo (3e).

Annecy 1 - 1 Reims : Billemaz (45e) ; Leautey (90e+8).