Les cinq jeunes Français à suivre lors de la Coupe du monde U17

Ce mercredi, l’équipe de France fait son entrée en lice à la Coupe du monde U17. Alors que l’équipe U20 a échoué en demi-finale de son Mondial le mois dernier, les jeunes joueurs de Lionel Rouxel chercheront à faire mieux lors de cette édition qui se joue au Qatar. Interrogé avant cette première rencontre face au Chili ce mercredi (16h15), le sélectionneur des Bleuets a d’ailleurs fixé un objectif clair à ses jeunes joueurs : «on souhaite atteindre a minima le dernier carré. Pour y arriver, ce sera un marathon, avec un match de plus qu’habituellement.» Privé d’Ibrahim Mbaye, Djylian N’Guessan ou encore Tylel Tati, le sélectionneur va néanmoins composer avec un effectif séduisant et qui est capable d’aller au bout après une défaite en finale du dernier Euro U17 face au Portugal en juin dernier. Focus sur cinq joueurs qui pourraient permettre aux Français d’aller chercher un nouveau titre mondial.

Ilan Jourdren, sur les pas de son père

Pour espérer aller loin dans la compétition, l’équipe de France aura besoin d’un grand gardien. Dans ce secteur, les Bleuets pourront compter sur Ilan Jourdren. Fils de l’illustre Geoffrey, portier du sacre de Montpellier en Ligue 1 en 2012, le gardien de 17 ans est doté de sacrées qualités. Après 12 saisons passées au MHSC, le jeune gardien d’1m88 s’est engagé avec le RC Lens en 2025. Un choix fructueux car il compte quelques apparitions avec le groupe pro des Sang et Or en Ligue 1. En parallèle, Jourdren est le titulaire dans les buts des U17. Landry Chauvin, toujours à la recherche d’un projet après avoir entraîné plusieurs équipes des Bleus chez les jeunes, nous a détaillé le profil du fils Jourdren : «quand je le suivais à Montpellier, il ressemblait beaucoup à son père. Il a beaucoup de personnalité, il est très explosif sur sa ligne. Il aime jouer haut et il a un vrai leadership sur ses partenaires.» Vous l’aurez compris, Lionel Rouxel peut compter sur un cadre avec Ilan Jourdren.

Emmanuel Mbemba, le défenseur technique du PSG

Malgré l’absence d’Ibrahim Mbaye, le PSG comptera quatre représentants sous les couleurs de la France au Qatar. En défense, l’une des valeurs sûres des Bleuets est parisienne et s’appelle Emmanuel Mbemba. Arrivé il y a deux ans au sein du centre de formation du Paris Saint-Germain, le natif de Melun était finaliste lors de l’Euro U17 un peu plus tôt cette année. Avec le club de la capitale, Mbemba est l’un des cadres des U19 malgré ses 17 ans. Pour en savoir plus, nous avons demandé à Izmo Scouting, qui a l’habitude d’observer les performances des jeunes joueurs, de nous décrire le profil du joueur. Et visiblement, Mbemba a des qualités qui ont de quoi plaire : «il peut jouer à la fois latéral gauche et central, je le préfère dans le cœur du jeu. Il me fait penser à Castello Lukeba avec ses qualités techniques. Il est capable de percuter balle au pied, il a du sang-froid avec ballon et est très bon techniquement. Il peut faire progresser le jeu sous pression de façon créative. Il est doté d’une bonne qualité de centre également, je le vois bien être un bon central dans une base à trois défenseurs à l’avenir.»

Milan Leccese, le minot qui fait la fierté de Marseille

A la Coupe du monde U20, l’OM avait un représentant en la personne de Tadjidine Mmadi. Signe d’un centre de formation qui s’améliore année après année, ils seront deux Marseillais au Qatar dans les prochaines semaines. Outre l’attaquant Antoine Valero, le milieu Milan Leccese s’est fait un nom sur la Canebière. Natif de Marseille et admis au centre de formation de l’OM à 10 ans, le milieu polyvalent est un cadre de l’équipe U17 de la France. Appelé avec les U18 cette année, il avait été un acteur majeur du parcours en finale à l’Euro U17. Approché par la Fédération italienne par le passé, le garçon de 16 ans est décrit comme quelqu’un d’humble et travailleur. En parallèle, son grand talent pourrait lui permettre de faire de grandes choses à l’avenir et la France compte sur lui pour réaliser un beau parcours dans les prochaines semaines au Qatar.

Rémi Himbert, le couteau suisse de l’OL

Le centre de la formation de l’OL restera toujours une école d’excellence. Malgré la disette annoncée depuis des mois, Lyon peut compter sur Khalis Merah, Mathys De Carvalho et Enzo Molebe encore cette saison. De son côté, Rémi Himbert se tient prêt à l’avenir. Produit de la génération 2008, l’attaquant se fait un nom dans le Rhône où il apparaît comme l’un des "jeunes joueurs les plus prometteurs de l’Académie", comme nous l’a expliqué une personne proche de cette dernière. Auteur de deux buts en six apparitions avec la réserve des Gones, le natif de Saint-Avold est capable d’évoluer partout en attaque et est décrit comme exemplaire par son sélectionneur. Ayant disputé toutes les rencontres du dernier Euro, le Lyonnais est un cadre de l’équipe de France U17 et compte bien réaliser un grand tournoi. Interrogé par la FIFA avant le tournoi mondial, Himbert a dévoilé ses grandes ambitions avec les Bleuets : «c’était une petite désillusion, mais je pense que cette défaite va nous servir pour la Coupe du Monde. Je suis persuadé qu’on va être revanchards et qu’on va pouvoir gagner cette Coupe du Monde. C’est un rêve d’enfant, la plus grosse compétition de notre début de carrière : on est impatients d’y être, on vient vraiment avec l’envie de gagner, mais on essaie de rester lucides.» Pour y parvenir, la France aura besoin d’un grand Rémi Himbert.

Christ Batola, le 2009 qui a une carte à jouer

Lors du dernier Euro, Rémi Himbert formait un duo dangereux avec Djylian N’Guessan. Mais comme le Stéphanois était présent à la Coupe du monde U20, il ne sera pas là pour le Mondial des U17. Ainsi, Christ Batola a un coup à jouer. Jeune joueur de la génération 2009 de l’ESTAC Troyes, l’attaquant puissant évolue déjà avec la réserve du club aubois. Du haut de son mètre 87, Batola a un profil intriguant qui peut faire des dégâts. «Il est grand, il a le sens du but et il a des vraies qualités de déplacement. Il peut avoir un profil à la Kader Meïté à l’avenir. Quand il a de l’espace devant lui, il est capable de faire des dégâts avec sa puissance», nous a confié Landry Chauvin à son sujet. Pour Izmo Scouting, ce n’est pas "l’avant-centre le plus clinquant mais il est un vrai 9 de surface". Il ne faudra pas attendre énormément de choses dans le jeu pour Christ Batola. Néanmoins, le Bondynois pourrait faire du grabuge dans la surface où son profil peut traumatiser certaines défenses. Et un attaquant bondynois en équipe de France, cela fait généralement mal à la Coupe du monde.