La Ligue 2 diffusée au Brésil dès ce soir

Les effets de l’arrivée de nouveaux investisseurs au Mans commencent à se faire sentir. Le fonds d’investissement brésilien Outfeld va en effet permettre la diffusion historique de la Ligue 2 au Brésil. Et ça commence dès ce soir !

«Après s’être fait remarquer dans le football français grâce à son investissement au Mans FC, le groupe brésilien d’investissement sportif OutField annonce l’acquisition, pour une durée d’un an, des droits de diffusion de la Ligue 2 BKT au Brésil. C’est une première : la Ligue2 n’avait encore jamais bénéficié d’une diffusion sur le marché brésilien. Dès cette saison, deux matchs par journée de championnat seront proposés au public brésilien. Le partenaire local chargé de la production et de la distribution sera SportyNet, une plateforme innovante dédiée exclusivement au sport au Brésil, disponible à la fois sur la télévision payante et sur YouTube. (…) Le premier match diffusé par SportyNet opposera Le Mans FC à Rodez Aveyron Football, ce vendredi 12 septembre», indique le communiqué.