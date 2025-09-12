La légende Edgar Davids victime d’un vol spectaculaire par son ex-compagne

Edgar Davids, l’ancien international néerlandais, se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire surprenante en Angleterre. Le milieu légendaire, âgé de 52 ans, a découvert qu’une ancienne compagne, Nabila Habiby, 38 ans, lui aurait dérobé une partie de sa collection d’art, estimée à près de 220 000 euros selon De Telegraaf. Les faits remontent à 2014, lorsque Davids avait confié ses œuvres à Habiby lors de son déménagement dans un appartement du centre de Londres. Selon l’accusation, elle aurait utilisé 37 tableaux comme garantie pour obtenir des prêts auprès de prêteurs sur gages, sans en informer le joueur, et plusieurs œuvres ont ensuite été vendues aux enchères à travers le monde après le non-remboursement des prêts.

La découverte du vol est survenue de manière inattendue : un acheteur basé à Hong Kong, ayant acquis certains tableaux, a remarqué le nom de Davids au dos et a contacté l’ancien footballeur via Instagram pour en savoir plus sur la provenance des œuvres. Totalement ignorant que ses biens avaient été vendus à son insu, Davids a immédiatement alerté la police britannique. L’affaire, qui s’ajoute aux nombreux rebondissements de la vie post-carrière de l’ex-joueur de l’Ajax, de Tottenham et Crystal Palace, a été portée devant la justice cette semaine, suscitant l’attention des médias internationaux.