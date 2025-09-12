Real Madrid : Antonio Rudiger encore absent trois mois !

Voilà un nouveau coup dur que va devoir essuyer le Real Madrid et Xabi Alonso. Déjà lourdement heurté par les blessures de David Alaba et Antonio Rüdiger la saison dernière, le club merengue semblait enfin épargné en ce début de saison, notamment après la trêve internationale. Mais la dernière séance d’entraînement précédant le déplacement des Madrilènes à Saint-Sébastien, samedi contre la Real Sociedad, a été fatale pour un nouvel élément défensif : il s’agit d’Antonio Rüdiger.

Comme vient de le confirmer le communiqué médical du Real Madrid, l’international allemand ne sera pas du déplacement au Pays basque. «Suite aux examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Toni Rüdiger par les services médicaux du Real Madrid, une lésion du muscle droit fémoral de la jambe gauche a été diagnostiquée. Les résultats sont en attente», est-il simplement précisé. Selon la presse locale, son indisponibilité est estimée à trois mois d’absence pour le moment.

Antonio Rüdiger va manquer le Clasico et le déplacement à Anfield

Il manquera au moins les prochaines grosses échéances du Real Madrid, à savoir le premier match de Ligue des Champions contre l’Olympique de Marseille, le 16 septembre prochain, ainsi que le derby contre l’Atlético de Madrid (27 septembre), le déplacement à Anfield, contre Liverpool (4 novembre) et surtout le Clasico (26 octobre). Les examens qu’il passera dans les prochaines heures détermineront précisément sa durée d’inactivité. Mais d’après AS et la Cadena Cope, il devra attendre au moins décembre pour revenir sur les terrains.

Pour rappel, le défenseur central de 32 ans avait déjà été opéré d’une déchirure du ménisque externe après s’être blessé lors de la dernière finale de Coupe du Roi, perdu contre le FC Barcelone. Il avait déjà été absent 55 jours et était de retour seulement pour la Coupe du monde des Clubs, cet été. Un gros coup dur pour Xabi Alonso, qui va encore devoir bricoler pour épauler Dean Huijsen dans la charnière du Real Madrid.