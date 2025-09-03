Menu Rechercher
Presnel Kimpembe absent de la liste du PSG en Ligue des Champions

Par André Martins
Victime de problèmes physiques récurrents, Presnel Kimpembe n’a disputé que 20 matchs lors des trois dernières saisons avec le Paris Saint-Germain. Le défenseur central français, qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, serait en passe de quitter le club de la capitale et l’Europe pour rejoindre un club qatari, d’après des informations de L’Équipe.

Si rien n’est encore officiel, le PSG a une nouvelle fois confirmé qu’il ne compte plus sur le champion du monde 2018, en ne l’inscrivant pas sur la liste des joueurs disponibles pour la Ligue des Champions. La saison dernière, Presnel Kimpembe avait disputé 18 minutes en C1 lors de la large victoire du PSG contre Brest à domicile (7-0), ce qui lui a permis d’être sacré champion d’Europe avec ses coéquipiers.

