PSG : Presnel Kimpembe vers le Qatar

Il lui reste encore un an de contrat, mais Presnel Kimpembe (30 ans) va bientôt mettre un terme à sa longue carrière parisienne. Titi du Paris Saint-Germain, le défenseur champion du monde 2018 a réussi à toucher le Graal la saison dernière en remportant la Ligue des Champions.

Depuis, son club l’a invité à plier bagage. Mais le PSG compte l’aider pour la suite de sa carrière. Selon L’Équipe, les Rouge et Bleu vont sans doute utiliser leurs connexions qatariennes pour envoyer Kimpembe dans le petit pays du Golfe. L’identité du club intéressé n’a pas filtré.