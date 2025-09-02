Premier League
L’agent d’Alexander Isak taille Newcastle
@Maxppp
Alexander Isak a enfin réussi à être transféré à Liverpool. Newcastle a encaissé un chèque record de 145 M€, mais le club du Tyneside n’a pas digéré la volonté du Suédois de partir. Les relations entre les deux camps sont détestables et l’agent du joueur, Vlado Lemic, en a remis une couche.
La suite après cette publicité
« C’est agréable d’avoir quelqu’un à ses côtés, mais c’est encore plus agréable de savoir avec qui on ne sera plus jamais », a-t-il déclaré au micro de TalkSport. Un message déguisé que les Magies apprécieront.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
L’arrivée de Pavard à l’OM enflamme la France, l’Espagne crie à l’injustice face au mercato en Premier League
Nos dernières vidéos
L’arrivée de Pavard à l’OM enflamme la France, l’Espagne crie à l’injustice face au mercato en Premier League
Les plus lus
Explorer