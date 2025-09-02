L’agent d’Alexander Isak taille Newcastle

Alexander Isak a enfin réussi à être transféré à Liverpool. Newcastle a encaissé un chèque record de 145 M€, mais le club du Tyneside n’a pas digéré la volonté du Suédois de partir. Les relations entre les deux camps sont détestables et l’agent du joueur, Vlado Lemic, en a remis une couche.

« C’est agréable d’avoir quelqu’un à ses côtés, mais c’est encore plus agréable de savoir avec qui on ne sera plus jamais », a-t-il déclaré au micro de TalkSport. Un message déguisé que les Magies apprécieront.