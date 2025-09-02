L’OM obtient le prêt de Matt O’Riley !

L’OM a prévu d’enflammer l’été. Si l’affaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a largement fait parler au cours des derniers jours, le club olympien a surtout fait preuve d’une activité débordante sur le marché des transferts. Après avoir officialisé les arrivées de Medina, Aubameyang ou encore Angel Gomes - pour ne citer qu’eux - l’OM a passé la vitesse supérieure au cours des dernières heures.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, la formation olympienne a d’ores et déjà annoncé l’arrivée d’Arthur Vermeeren, jeune milieu de terrain belge du RB Leipzig, sous forme de prêt. Emerson Palmieri, le latéral gauche de West Ham, est lui déjà à Marseille et devrait être l’objet d’une annonce officielle dans la journée. Mais ce n’est pas tout. Alors qu’Adrien Rabiot a rejoint l’AC Milan, l’OM vient de boucler une nouvelle recrue pour son entrejeu. Son nom ? Matt O’Riley (24 ans).

Un nouveau renfort au milieu

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature du milieu de terrain international danois en provenance de Brighton & Hove Albion, Matt O’Riley. Aujourd’hui, à 24 ans, Matt O’Riley est peut-être l’un des secrets les mieux gardés d’Europe. Un joueur sans fracas, sans paillettes mais avec une élégance rare, un pied gauche soyeux, et cette capacité à faire le lien entre les lignes», précise à ce titre le communiqué phocéen pour officialiser la nouvelle. Sous les couleurs de Brighton depuis août 2024, le solide milieu de terrain d’1m89 rejoint donc Marseille sous la forme d’un prêt sans option d’achat.

La suite après cette publicité

Auteur de 21 apparitions pour 2 buts et 2 passes décisives la saison dernière en Premier League, le Danois cherchera donc à se relancer en Ligue 1 après une saison pendant laquelle il n’aura pas été un titulaire indiscutable. Réputé pour sa qualité technique et son gros volume de jeu, Matt O’Riley va ainsi venir renforcer le milieu de terrain marseillais.