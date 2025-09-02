Menu Rechercher
Commenter 4

Dossier Kolo Muani : l’inattendu coup de fil du PSG à 3h du matin

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Randal Kolo Muani @Maxppp

Après des mois passés à négocier avec la Juventus, le Paris Saint-Germain a fini par envoyer Randal Kolo Muani à Tottenham sous la forme d’un prêt sec. Une opération qui peut surprendre puisque le joueur et les Bianconeri étaient décidés à conclure l’affaire. Cependant, la Gazzetta dello Sport nous apprend que la Vieille Dame a changé d’avis ces derniers jours.

La suite après cette publicité

Après avoir eu la certitude que Dusan Vlahovic n’allait pas partir, le club piémontais a estimé que le coût de l’opération RKM (60 M€ environ entre le prêt et l’option d’achat) était trop onéreux. Il s’est donc rabattu sur une cible moins chère, Loïs Openda. Cependant, le PSG a tenté une manœuvre étonnante. Le journal au papier rose assure que le club de la capitale a appelé la Juventus à 3h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi pour lui annoncer qu’il était prêt à accepter un prêt sec. Les Bianconeri ont alors refusé la proposition, tout étant bouclé pour Openda.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier