Dossier Kolo Muani : l’inattendu coup de fil du PSG à 3h du matin

Après des mois passés à négocier avec la Juventus, le Paris Saint-Germain a fini par envoyer Randal Kolo Muani à Tottenham sous la forme d’un prêt sec. Une opération qui peut surprendre puisque le joueur et les Bianconeri étaient décidés à conclure l’affaire. Cependant, la Gazzetta dello Sport nous apprend que la Vieille Dame a changé d’avis ces derniers jours.

Après avoir eu la certitude que Dusan Vlahovic n’allait pas partir, le club piémontais a estimé que le coût de l’opération RKM (60 M€ environ entre le prêt et l’option d’achat) était trop onéreux. Il s’est donc rabattu sur une cible moins chère, Loïs Openda. Cependant, le PSG a tenté une manœuvre étonnante. Le journal au papier rose assure que le club de la capitale a appelé la Juventus à 3h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi pour lui annoncer qu’il était prêt à accepter un prêt sec. Les Bianconeri ont alors refusé la proposition, tout étant bouclé pour Openda.