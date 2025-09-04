OL : un grand d’Europe veut déjà Malick Fofana cet hiver

Dimanche soir, Malick Fofana a écoeuré les joueurs de l’Olympique de Marseille. L’ailier belge a tout simplement été monstrueux. En effet, il n’a pas rechigné à faire les efforts défensifs tout en étant dans tous les bons coups offensivement. C’est lui qui a d’ailleurs provoqué l’expulsion d’Egan-Riley. Sorti après un contact, il a rendu une excellente copie. Cela a dû laisser des regrets à Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui étaient très intéressés par son profil durant ce mercato estival. Et ils n’étaient pas les seuls.

Le Bayern Munich, Liverpool ou encore Everton ont été cités comme des potentiels points de chute. Mais il n’était pas vraiment le choix numéro 1 pour les très grosses cylindrées, plus une option de repli. Ouvert à une vente en cas d’offre importante, l’OL est finalement heureux de pouvoir compter sur Fofana, qui va avoir encore plus de responsabilités cette saison. Hier, lors d’une conférence de presse organisée pour faire un bilan du mercato, Matthieu Louis-Jean (directeur technique) et Michael Gerlinger (DG) se sont félicités de pouvoir conserver le joueur, qui souhaitait également continuer entre Rhône et Saône.

Fofana est sur la liste de l’Inter

Gerlinger a d’ailleurs évoqué le prochain mercato d’hiver, où les Gones pourraient être attaqués pour leur joueur. «Pour moi, on ne fera pas une vente comme Malik Fofana s’il n’y a pas des choses extraordinaires qui se passent, car il y a toujours des risques. Cela ne concerne pas seulement les ventes, mais aussi les acquisitions. On a laissé un petit peu de budget libre dans l’encadrement de la DNCG pour avoir la possibilité de réagir en janvier. Donc là, on verra ce qui se passe. Il y a toujours des aléas financiers. Des partenaires ou des clubs qui font faillite et qui ne payent pas par exemple.» De quoi rassurer les supporters de l’OL ? Pas vraiment.

Tout est possible lors des mercatos et les fans lyonnais le savent mieux que personne, eux qui ont vu Georges Mikautadze signer à Villarreal alors qu’il avait été déclaré intransférable. Concernant Malick Fofana, un club est d’ailleurs déjà aux aguets. Ce jeudi, le Corriere dello Sport révèle que son profil plaît beaucoup à l’Inter, qui compte mettre la main sur un joueur offensif, bon dribbleur et capable de faire les différences en un contre un durant le mois de janvier. Après l’échec Ademola Lookman, les Nerazzurri vont se pencher sur d’autres cibles. Le CdS cite le nom de Malick Fofana, pour lequel la concurrence risque d’être féroce. En plus de cela, il faudra convaincre les pensionnaires du Groupama Stadium, qui demanderont un gros chèque pour l’international belge.