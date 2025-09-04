EL : Zinchenko absent de la liste de Nottingham Forest

Arrivé dans les dernières heures du mercato en prêt en provenance d’Arsenal, Oleksandr Zinchenko n’aurait pas été inscrit par Nottingham Forest pour la phase de groupes de la Ligue Europa selon The Athletic. Le club anglais, limité à 22 joueurs au lieu de 25 en raison d’un manque de joueurs au club, a dû faire des choix forts. L’international ukrainien, tout comme la recrue la plus chère du club Omari Hutchinson (37,5 M€), a été sacrifié malgré sa grande expérience.

La suite après cette publicité

D’autres recrues estivales comme Angus Gunn, Jair Cunha ou encore Cuiabano manquent également à l’appel, alors que Dan Ndoye, Dilane Bakwa et Douglas Luiz figurent bien dans la liste. Nottingham pourra toutefois procéder à trois changements avant la phase à élimination directe. En attendant, Zinchenko et Hutchinson devront suivre le parcours européen des Reds depuis les tribunes. L’ancien joueur de Manchester City n’a probablement pas été ravi en apprenant la nouvelle.